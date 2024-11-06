Лазарев рассказал, кого встретил на своем концерте в Тюмени. Видео

Posted 6 ноября, 14:36
Published 6 ноября, 14:36
Modified 6 ноября, 14:40
Updated 6 ноября, 14:40
Приехавший в Тюмень с концертом Сергей Лазарев выразил свою любовь к пришедшим к нему зрителям после концерта, который состоялся 5 ноября.
«Друзья, спасибо за Тюмень! Спасибо за концерт! Замечательный зритель! Тюмень, love you!» — с такими словами певец обратился к тюменцам в своих социальных сетях.
Лазарев также рассказал, что к нему на концерт пришла участница шоу «Ну-ка все вместе» Наталья Александрова.
«Та самая космическая девочка, которая на синтезаторе пришла и потом нас удивила в отборочных уже на сотню. Мы увиделись с ней».
Отметим, что сегодня, 6 ноября, в Тюменской филармонии пройдет второй концерт известного исполнителя. На данный момент все билеты уже проданы, их стоимость составляла от 2,5 до 10 тысяч рублей.
Ранее мы опубликовали статью, в котором рассказали об звездах, которые приедут в Тюмень в ноябре. Кроме Лазарева там есть еще несколько интересных артистов.