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Posted 6 ноября, 14:36

Published 6 ноября, 14:36

Modified 6 ноября, 14:40

Updated 6 ноября, 14:40

Лазарев рассказал о встрече с тюменкой из шоу «Ну-ка все вместе» на концерте

Лазарев рассказал, кого встретил на своем концерте в Тюмени. Видео

6 ноября 2024, 14:36
Фото: Скриншот сообщества «Вконтакте» «Новости Тюмени».

Лазарев рассказал о встрече с тюменкой из шоу «Ну-ка все вместе» на концерте

Певец Сергей Лазарев опубликовал в социальных сетях видеозапись со словами благодарности тюменскому зрителю.

Приехавший в Тюмень с концертом Сергей Лазарев выразил свою любовь к пришедшим к нему зрителям после концерта, который состоялся 5 ноября.

«Друзья, спасибо за Тюмень! Спасибо за концерт! Замечательный зритель! Тюмень, love you!» — с такими словами певец обратился к тюменцам в своих социальных сетях.

Лазарев также рассказал, что к нему на концерт пришла участница шоу «Ну-ка все вместе» Наталья Александрова.

Видео: Сообщество «Вконтакте» «Новости Тюмени».
«Та самая космическая девочка, которая на синтезаторе пришла и потом нас удивила в отборочных уже на сотню. Мы увиделись с ней».

Отметим, что сегодня, 6 ноября, в Тюменской филармонии пройдет второй концерт известного исполнителя. На данный момент все билеты уже проданы, их стоимость составляла от 2,5 до 10 тысяч рублей.

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Ранее мы опубликовали статью, в котором рассказали об звездах, которые приедут в Тюмень в ноябре. Кроме Лазарева там есть еще несколько интересных артистов.

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#Иван Солдатов#Общество#Видео#Новости тюмени#Концерты#Поп-музыка
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