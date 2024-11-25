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Posted 25 ноября, 10:12

Published 25 ноября, 10:12

Modified 25 ноября, 10:15

Updated 25 ноября, 10:15

В Тюмени умер знаменитый фотограф Евгений Ковязин

В Тюмени умер знаменитый фотограф Евгений Ковязин

25 ноября 2024, 10:12
Фото: 1MI.
Ушел из жизни 46-летний тюменский фотограф и волейболист Евгений Ковязин, сообщили близкие друзья мужчины в соцсетях.

Мужчина умер вечером 24 ноября. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Церемония прощания с фотографом пройдет в четверг, 28 ноября, в 13:00 в ритуальном зале Патрушева.

Фото: Личная страница Евгения Ковязина в сети ВК

Евгений Ковязин был мастером свадебной фотографии, а также специализировался на съемке спортивных мероприятий и увлекался волейболом. Знакомые вспоминают о нем как о жизнерадостном и увлеченном человеке.

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Недавно мы писали о еще одном фотографе из Тюмени, скончавшемся этой осенью. Михаил Калянов умер на 45-м году жизни.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Тюмень#Прощание#Фотография#Волейбол
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