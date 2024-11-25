В Тюмени умер знаменитый фотограф Евгений Ковязин

Posted 25 ноября, 10:12
Published 25 ноября, 10:12
Modified 25 ноября, 10:15
Updated 25 ноября, 10:15
Мужчина умер вечером 24 ноября. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Церемония прощания с фотографом пройдет в четверг, 28 ноября, в 13:00 в ритуальном зале Патрушева.
Евгений Ковязин был мастером свадебной фотографии, а также специализировался на съемке спортивных мероприятий и увлекался волейболом. Знакомые вспоминают о нем как о жизнерадостном и увлеченном человеке.
Недавно мы писали о еще одном фотографе из Тюмени, скончавшемся этой осенью. Михаил Калянов умер на 45-м году жизни.