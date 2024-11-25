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Posted 25 ноября, 04:30

Published 25 ноября, 04:30

Modified 25 ноября, 04:32

Updated 25 ноября, 04:32

В Тюменской области закрылись более 300 кафе и ресторанов

Рост на 50%: в Тюмени закрылись более 300 кафе и ресторанов

25 ноября 2024, 04:30
Фото: 1MI.

В Тюменской области закрылись более 300 кафе и ресторанов

С начала года в регионе работу прекратили 307 заведений общепита. Это на 50% превышает аналогичные показатели 2023 года. Шесть заведений были признаны банкротами, в отношении еще одного в настоящее время ведется наблюдение.

По данным аналитиков «Контур.Фокуса», одновременно с тем в Тюменской области начали работать 372 новых заведения. В 2023 году было открыто 357 новых кафе, баров и ресторанов.

«В целом по состоянию на 1 октября доли на рынке распределены следующим образом: рестораны — 77,67%, кафе — 15,23%, бары — 7,10%», — сообщили аналитики.

По данным экспертов, средний возраст заведений общепита в тюменском регионе составляет 3,6 года. Число заведений, чей возраст превышает 10 лет, за последние годы выросло на 2%, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что по данным экспертов, основной причиной закрытия заведений общепита в Тюменской области являются некомпетентное управление и дефицит кадров, а также приход на рынок крупных федеральных сетей.

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