Рост на 50%: в Тюмени закрылись более 300 кафе и ресторанов

Posted 25 ноября, 04:30
Published 25 ноября, 04:30
Modified 25 ноября, 04:32
Updated 25 ноября, 04:32
По данным аналитиков «Контур.Фокуса», одновременно с тем в Тюменской области начали работать 372 новых заведения. В 2023 году было открыто 357 новых кафе, баров и ресторанов.
«В целом по состоянию на 1 октября доли на рынке распределены следующим образом: рестораны — 77,67%, кафе — 15,23%, бары — 7,10%», — сообщили аналитики.
По данным экспертов, средний возраст заведений общепита в тюменском регионе составляет 3,6 года. Число заведений, чей возраст превышает 10 лет, за последние годы выросло на 2%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным экспертов, основной причиной закрытия заведений общепита в Тюменской области являются некомпетентное управление и дефицит кадров, а также приход на рынок крупных федеральных сетей.