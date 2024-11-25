Рост на 50%: в Тюмени закрылись более 300 кафе и ресторанов

В Тюменской области закрылись более 300 кафе и ресторанов

С начала года в регионе работу прекратили 307 заведений общепита. Это на 50% превышает аналогичные показатели 2023 года. Шесть заведений были признаны банкротами, в отношении еще одного в настоящее время ведется наблюдение.