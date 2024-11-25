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Posted 25 ноября, 01:05

Published 25 ноября, 01:05

Modified 25 ноября, 01:05

Updated 25 ноября, 01:05

В Тюмени в понедельник похолодает до -13

В Тюмени в понедельник похолодает до -13

25 ноября 2024, 01:05
Переменную облачность, туман, гололедицу на дорогах и ветер до 4-9 м/с прогнозируют в понедельник, 25 ноября, на юге тюменской области метеорологи. Днем температура воздуха составит 0…-5, в ночные часы ожидается до -3…-8, местами до -13.

В Тюмени 25 ноября ожидается малооблачная. В утренние и дневные часы термометры покажут -4…+2, ночью температура воздуха составит -3…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40 закат в 16:08, продолжительность дня 7 часов 28 минут.

В Тобольске 25 ноября синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем температура воздуха составит 0…-3, в вечерние часы ожидается до -5…-3. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36, закат в 15:51, продолжительность дня 7 часов 15 минут.

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В Ишиме 25 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут -2…-9, в темное время суток температура воздуха опустится до -8…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:19 закат в 15:59, продолжительность дня 7 часов 40 минут.

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