В Тюмени в понедельник похолодает до -13

Posted 25 ноября, 01:05
Published 25 ноября, 01:05
Modified 25 ноября, 01:05
Updated 25 ноября, 01:05
В Тюмени 25 ноября ожидается малооблачная. В утренние и дневные часы термометры покажут -4…+2, ночью температура воздуха составит -3…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40 закат в 16:08, продолжительность дня 7 часов 28 минут.
В Тобольске 25 ноября синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Утром и днем температура воздуха составит 0…-3, в вечерние часы ожидается до -5…-3. Скорость ветра составит 3,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36, закат в 15:51, продолжительность дня 7 часов 15 минут.
В Ишиме 25 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем термометры покажут -2…-9, в темное время суток температура воздуха опустится до -8…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:19 закат в 15:59, продолжительность дня 7 часов 40 минут.