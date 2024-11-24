Туман и гололед: на Тюменскую область надвигается непогода

Posted 24 ноября, 12:19
Published 24 ноября, 12:19
Modified 24 ноября, 12:21
Updated 24 ноября, 12:21
«25 и 26 ноября на автодороге Тюмень- Ялуторовск -Ишим Омск в ночные и утренние часы — туман с ухудшением видимости до 500 метров. Местами гололедица», — сообщает Уралупраавтодор.
При этом сохранится переменная облачность, ветер до 4-9 м/с. Днем температура воздуха составит -1…-6, в ночные часы ожидается до -3…-10, местами до -13…-15.
В Тюмени в ближайшие двое суток, 25 и 26 ноября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Максимальная дневная температура воздуха составит 0…-1, в темное время суток столбики термометров покажут -4…-5.