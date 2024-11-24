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Posted 24 ноября, 12:19

Published 24 ноября, 12:19

Modified 24 ноября, 12:21

Updated 24 ноября, 12:21

Туман и гололед: на Тюменскую область надвигается непогода

Туман и гололед: на Тюменскую область надвигается непогода

24 ноября 2024, 12:19
Фото: 1MI.
В ближайшие двое суток на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. Синоптик прогнозируют возникновение гололедных явлений на дорогах, тумана.
«25 и 26 ноября на автодороге Тюмень- Ялуторовск -Ишим Омск в ночные и утренние часы — туман с ухудшением видимости до 500 метров. Местами гололедица», — сообщает Уралупраавтодор.

При этом сохранится переменная облачность, ветер до 4-9 м/с. Днем температура воздуха составит -1…-6, в ночные часы ожидается до -3…-10, местами до -13…-15.

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В Тюмени в ближайшие двое суток, 25 и 26 ноября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Максимальная дневная температура воздуха составит 0…-1, в темное время суток столбики термометров покажут -4…-5.

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