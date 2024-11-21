В Тюмени ищут сотрудников для удаленной работы. Платить обещают до 100 тысяч рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год, согласно данным Росстата, размер среднего заработка увеличился более чем на 15% и составил практически 80 тысяч рублей. Наиболее высокие размеры заработков зафиксированы в таких сферах, как добыча нефти и газа, полезных ископаемых — более 200 тысяч рублей.