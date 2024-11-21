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Posted 21 ноября, 07:50

Published 21 ноября, 07:50

Modified 21 ноября, 07:52

Updated 21 ноября, 07:52

Тюменцев зовут на удаленку на зарплату до 100 тысяч рублей

В Тюмени ищут сотрудников для удаленной работы. Платить обещают до 100 тысяч рублей

21 ноября 2024, 07:50
Фото: 1MI.

Тюменцев зовут на удаленку на зарплату до 100 тысяч рублей

Вакансии с удаленной работой и заработной платой до 100 тысяч рублей в крупных федеральных компаниях открылись в Тюменской области.

В регионе ищут специалистов по продажам бизнесу, менеджеров по развитию клиентов, операторов контактного центра и т. д.

К примеру, Т-банк ищет специалиста продаж бизнесу за зарплату от 80 до 100 тысяч рублей. В предложении указано, что опыт работы не требуется. График — с 9:00 до 18:00 (Мск).

Менеджер по развитию клиентов требуется компании Яндекс. В вакансии указано, что в обязанности сотрудника будет входить работа по развитию портфеля действующих клиентов (юридических лиц) посредством телефонных переговоров и переписки с клиентами, работа CRM-системе. Заработная плата — от 63 тысяч рублей.

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В компании МТС ищут операторов контактного центра. Сотрудникам предстоит принимать входящие звонки от клиентов.

«Работа в удобном графике удаленно: 2/2, 3/1 или 5/2. Оклад 31500 руб. + ежемесячная премия за продажи, скорость и качество решения вопросов. ДМС с первого месяца работы, включая стоматологию», — указано в предложении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год, согласно данным Росстата, размер среднего заработка увеличился более чем на 15% и составил практически 80 тысяч рублей. Наиболее высокие размеры заработков зафиксированы в таких сферах, как добыча нефти и газа, полезных ископаемых — более 200 тысяч рублей.

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