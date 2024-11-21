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Posted 21 ноября, 06:52

Published 21 ноября, 06:52

Modified 21 ноября, 07:00

Updated 21 ноября, 07:00

Тюменский политик ответила депутату Госдумы, который назвал женщин «чучелами»

Пока «рожалка» работает: тюменского политика возмутило высказывание депутата Госдумы

21 ноября 2024, 06:52
Фото: 1MI.

Тюменский политик ответила депутату Госдумы, который назвал женщин «чучелами»

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Дети
Депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева раскритиковала своего коллегу Александра Ильтякова за резкие высказывания в адрес женщин, делающих аборт.

Он назвал женщин прерывающих беременность «чучелами», обвинил в уничтожении будущих Пушкиных, Ломоносовых и даже президентов России и уничтожении миссии Бога на земле.

«Комментируя вопрос об абортах, Ильтяков сказал буквально следующее: „Пока ‚рожалка‘ работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим“. Вполне возможно, что „уважаемый“ депутат считает себя выразителем божественной воли. Но тогда возникает вопрос: как человек, который апеллирует к Богу, может позволять себе такие слова?» — возмутилась Ксения Горячева.
Фото: Горячева ДЕЛО говорит

Депутат отметила, что Государственная Дума является местом для конструктивного диалога, а не для агрессивных выпадов в адрес женщин.

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«Направила запрос в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, чтобы эти высказывания были рассмотрены», — сообщила Горячева.

Ранее «Наш Город» писал, что активисты «Русской общины Тюмени» направили обращение к депутату Госдумы Евгению Маркову с просьбой запретить аборты в стране. По мнению общественников, искусственное прерывание беременности представляют угрозу национальной безопасности России.

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