Пока «рожалка» работает: тюменского политика возмутило высказывание депутата Госдумы

Posted 21 ноября, 06:52
Published 21 ноября, 06:52
Modified 21 ноября, 07:00
Updated 21 ноября, 07:00
Он назвал женщин прерывающих беременность «чучелами», обвинил в уничтожении будущих Пушкиных, Ломоносовых и даже президентов России и уничтожении миссии Бога на земле.
«Комментируя вопрос об абортах, Ильтяков сказал буквально следующее: „Пока ‚рожалка‘ работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим“. Вполне возможно, что „уважаемый“ депутат считает себя выразителем божественной воли. Но тогда возникает вопрос: как человек, который апеллирует к Богу, может позволять себе такие слова?» — возмутилась Ксения Горячева.
Депутат отметила, что Государственная Дума является местом для конструктивного диалога, а не для агрессивных выпадов в адрес женщин.
«Направила запрос в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, чтобы эти высказывания были рассмотрены», — сообщила Горячева.
Ранее «Наш Город» писал, что активисты «Русской общины Тюмени» направили обращение к депутату Госдумы Евгению Маркову с просьбой запретить аборты в стране. По мнению общественников, искусственное прерывание беременности представляют угрозу национальной безопасности России.