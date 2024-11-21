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Posted 21 ноября, 07:18

Published 21 ноября, 07:18

Modified 21 ноября, 07:20

Updated 21 ноября, 07:20

Стало известно, почему в Тюменской области отменили единую карту жителя

Стало известно, почему в Тюменской области отменили единую карту жителя

21 ноября 2024, 07:18
Фото: 1MI.
В правительстве региона озвучили причину отказа от реализации проекта. Такое решение было принято в связи с утратой его актуальности.

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, за последние несколько лет с рынка ушли конкуренты платежной системы «МИР», возросла доля платежей с использованием карт в общем объеме, у карты «МИР» появилась собственная программа лояльности, а полис ОМС был переведен в электронный вид. Между тем изначально целью запуска единой карты жителя являлось увеличение доли безналичных платежей и популяризация платежной системы «МИР».

«Задачи, решение которых планировалось посредством проекта ЕКЖ, достигнуты без его реализации», — пояснили РБК Тюмень в инфоцентре.

И добавили, так как выпуск ЕКЖ не проводился, то из казны Тюменской области финансовые средства потрачены не были.

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Ранее «Наш Город» писал, что 15 ноября губернатор Александр Моор подписал распоряжение правительства об отказе по реализации проекта по выпуску единой карты жителя региона. Изначально планировалось, что ЕКЖ тюменцам выдадут в 2022 году.

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