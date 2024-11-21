Стало известно, почему в Тюменской области отменили единую карту жителя

Posted 21 ноября, 07:18
Published 21 ноября, 07:18
Modified 21 ноября, 07:20
Updated 21 ноября, 07:20
Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, за последние несколько лет с рынка ушли конкуренты платежной системы «МИР», возросла доля платежей с использованием карт в общем объеме, у карты «МИР» появилась собственная программа лояльности, а полис ОМС был переведен в электронный вид. Между тем изначально целью запуска единой карты жителя являлось увеличение доли безналичных платежей и популяризация платежной системы «МИР».
«Задачи, решение которых планировалось посредством проекта ЕКЖ, достигнуты без его реализации», — пояснили РБК Тюмень в инфоцентре.
И добавили, так как выпуск ЕКЖ не проводился, то из казны Тюменской области финансовые средства потрачены не были.
Ранее «Наш Город» писал, что 15 ноября губернатор Александр Моор подписал распоряжение правительства об отказе по реализации проекта по выпуску единой карты жителя региона. Изначально планировалось, что ЕКЖ тюменцам выдадут в 2022 году.