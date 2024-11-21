Стало известно, почему в Тюменской области отменили единую карту жителя

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, за последние несколько лет с рынка ушли конкуренты платежной системы «МИР», возросла доля платежей с использованием карт в общем объеме, у карты «МИР» появилась собственная программа лояльности, а полис ОМС был переведен в электронный вид. Между тем изначально целью запуска единой карты жителя являлось увеличение доли безналичных платежей и популяризация платежной системы «МИР».