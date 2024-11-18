Еда и кредиты: на что тратят деньги тюменцы

На втором месте по уровню финансовой нагрузки у жителей региона находятся кредиты (без учета ипотеки). Большая часть заработанных денежных средств уходит на выплату кредитов у 29% тюменцев. При этом, у 40% на выплату кредитов уходит менее 25% доходов.