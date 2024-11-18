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Posted 18 ноября, 07:06

Published 18 ноября, 07:06

Modified 18 ноября, 07:08

Updated 18 ноября, 07:08

Большая часть тюменцев тратит зарплату на покупку еды и оплату кредитов

Еда и кредиты: на что тратят деньги тюменцы

18 ноября 2024, 07:06
Фото: 1MI.

Большая часть тюменцев тратит зарплату на покупку еды и оплату кредитов

Порядка 60% жителей Тюменской области тратят большую часть своей заработной платы на покупку продуктов. В целом по России данный показатель находится на уровне 56%.

По данным аналитиков hh.ru, годом ранее еду в качестве основной статьи расходов указывали 40% жителей Тюменской области.

На втором месте по уровню финансовой нагрузки у жителей региона находятся кредиты (без учета ипотеки). Большая часть заработанных денежных средств уходит на выплату кредитов у 29% тюменцев. При этом, у 40% на выплату кредитов уходит менее 25% доходов.

Столько же опрошенных жителей региона тратят большую часть своего бюджета на транспорт или автомобиль. Для сравнения, данный показатель в целом по России не превышает 10%.

Значительно реже среди больших статей затрат называли расходы на аренду жилья и ипотеку (24%), детей (19%), коммунальные расходы (14%), а также покупки одежды и обуви, лечение и лекарства (по 7%), образование (5%).

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Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в топ-30 регионов по доле работников с заработной платой более 100 тысяч рублей. Такой заработок в регионе получают ежемесячно 16,5% сотрудников.

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