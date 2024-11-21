Ушел вслед за сыном: в Тюмени простятся с коммунистом, погибшим в бою под Белгородом

Posted 21 ноября, 09:32
Published 21 ноября, 09:32
Modified 21 ноября, 09:34
Updated 21 ноября, 09:34
Сергей Морозов, уроженец Урая (ХМАО), уходил на СВО дважды. В первый раз его вернули из-за возраста: в этом году ему должно было исполниться 55 лет. Однако мужчина хотел воевать рядом со своим сыном и вновь вызвался добровольцем, рассказали в Muksun.fm.
Военнослужащий ранее работал в нефтесервисной компании и состоял в КПРФ. У него остались жена и сын, которого отпустили с фронта на похороны.
«Решительный, весёлый и добрый», — сказали про Сергея его товарищи по партии.
«Он погиб на территории Белгородской области, рядом с Курской. Там 30 сентября был прорыв украинской армии, много ребят погибло. Сергей умер в бою», — сообщил первый секретарь Урайского отделения КПРФ Дмитрий Зеленский.
В Тюменской области изменились некоторые правила получения выплат бойцами СВО и членами их семей. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее постановление 19 ноября.