Ушел вслед за сыном: в Тюмени простятся с коммунистом, погибшим в бою под Белгородом

Сергей Морозов, уроженец Урая (ХМАО), уходил на СВО дважды. В первый раз его вернули из-за возраста: в этом году ему должно было исполниться 55 лет. Однако мужчина хотел воевать рядом со своим сыном и вновь вызвался добровольцем, рассказали в Muksun.fm.