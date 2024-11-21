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Posted 21 ноября, 09:32

Published 21 ноября, 09:32

Modified 21 ноября, 09:34

Updated 21 ноября, 09:34

В Тюмени простятся с 55-летним коммунистом, погибшим в бою под Белгородом

Ушел вслед за сыном: в Тюмени простятся с коммунистом, погибшим в бою под Белгородом

21 ноября 2024, 09:32
Фото: 1MI.

В Тюмени простятся с 55-летним коммунистом, погибшим в бою под Белгородом

Сюжет
Бойцы СВО
Прощание с нефтяником и коммунистом Сергеем Морозовым пройдет в Тюмени. Военнослужащий погиб в бою в Белгородской области, отражая прорыв украинских войск.

Сергей Морозов, уроженец Урая (ХМАО), уходил на СВО дважды. В первый раз его вернули из-за возраста: в этом году ему должно было исполниться 55 лет. Однако мужчина хотел воевать рядом со своим сыном и вновь вызвался добровольцем, рассказали в Muksun.fm.

Военнослужащий ранее работал в нефтесервисной компании и состоял в КПРФ. У него остались жена и сын, которого отпустили с фронта на похороны.

«Решительный, весёлый и добрый», — сказали про Сергея его товарищи по партии.
«Он погиб на территории Белгородской области, рядом с Курской. Там 30 сентября был прорыв украинской армии, много ребят погибло. Сергей умер в бою», — сообщил первый секретарь Урайского отделения КПРФ Дмитрий Зеленский.
Сергей МорозовСергей Морозов
Сергей МорозовСергей Морозов
Сергей Морозов. Фото: Урайское городское отделение КПРФ, ВКонтакте
Тюменский контрактник погиб на СВО в бою за железнодорожную станцию в ДНР
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В Тюменской области изменились некоторые правила получения выплат бойцами СВО и членами их семей. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее постановление 19 ноября.

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#Татьяна Курганова#Тюмень#Похороны#КПРФ#Бойцы#СВО#Бойцы СВО
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