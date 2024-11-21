Станет проще: тюменским бойцам СВО изменили правила получения выплат

Напомним, что недавно военнослужащему из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное им в зоне СВО. Мужчина был зарегистрирован в регионе в период с 2000 по 2022 годы, затем сменил место прописки, но продолжил проживать в Тюменской области. В мае 2024 года боец получил ранение, выплату за которое ему удалось получить только через суд.