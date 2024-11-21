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Posted 21 ноября, 02:53

Published 21 ноября, 02:53

Modified 21 ноября, 02:55

Updated 21 ноября, 02:55

Тюменским бойцам СВО изменили правила получения выплат

Станет проще: тюменским бойцам СВО изменили правила получения выплат

21 ноября 2024, 02:53
Фото: 1MI.

Тюменским бойцам СВО изменили правила получения выплат

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, которое вносит изменения в некоторые правила получения выплат для тюменских участников СВО и членов их семей.

Постановление, подписанное 19 ноября 2024 года, упростило порядок получения пособий в случае смены места жительства самим бойцом во время действия контракта.

Напомним, что недавно военнослужащему из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное им в зоне СВО. Мужчина был зарегистрирован в регионе в период с 2000 по 2022 годы, затем сменил место прописки, но продолжил проживать в Тюменской области. В мае 2024 года боец получил ранение, выплату за которое ему удалось получить только через суд.

Чтобы избежать возможных спорных ситуаций, глава региона решил изменить формулировку постановления: теперь достаточно иметь регистрацию в Тюменской области на момент заключения контракта, а не на дату получения ранения (контузии, травмы, увечья). Подобные изменения касаются и выплат семьям погибших в зоне СВО военнослужащих. Родственникам погибшего также достаточно только установить факт регистрации бойца в Тюменской области на дату заключения им контракта.

Новое постановлениеНовое постановление
Новое постановление. Фото: Официальный интернет-портал правовой информации
Текст ДО измененияТекст ДО изменения
Текст ДО изменения. Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Таким образом, теперь не нужно доказывать факт прописки в Тюменской области на момент ранения или гибели. Выплаты станут доступны и тем, кто в таком случае уже официально не проживал в регионе, но имел местную регистрацию при подписании контракта.

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Недавно мы собрали список всех полагающихся выплат для участников СВО и их семей. Кроме того, Владимир Путин увеличил размер единовременной выплаты для бойцов, получивших инвалидность.

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