Станет проще: тюменским бойцам СВО изменили правила получения выплат

Posted 21 ноября, 02:53
Published 21 ноября, 02:53
Modified 21 ноября, 02:55
Updated 21 ноября, 02:55
Постановление, подписанное 19 ноября 2024 года, упростило порядок получения пособий в случае смены места жительства самим бойцом во время действия контракта.
Напомним, что недавно военнослужащему из Тюменской области отказали в выплате за ранение, полученное им в зоне СВО. Мужчина был зарегистрирован в регионе в период с 2000 по 2022 годы, затем сменил место прописки, но продолжил проживать в Тюменской области. В мае 2024 года боец получил ранение, выплату за которое ему удалось получить только через суд.
Чтобы избежать возможных спорных ситуаций, глава региона решил изменить формулировку постановления: теперь достаточно иметь регистрацию в Тюменской области на момент заключения контракта, а не на дату получения ранения (контузии, травмы, увечья). Подобные изменения касаются и выплат семьям погибших в зоне СВО военнослужащих. Родственникам погибшего также достаточно только установить факт регистрации бойца в Тюменской области на дату заключения им контракта.
Таким образом, теперь не нужно доказывать факт прописки в Тюменской области на момент ранения или гибели. Выплаты станут доступны и тем, кто в таком случае уже официально не проживал в регионе, но имел местную регистрацию при подписании контракта.
Недавно мы собрали список всех полагающихся выплат для участников СВО и их семей. Кроме того, Владимир Путин увеличил размер единовременной выплаты для бойцов, получивших инвалидность.