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Posted 20 ноября, 13:39

Published 20 ноября, 13:39

Modified 20 ноября, 13:40

Updated 20 ноября, 13:40

В Тюменской области вырос спрос на услуги по строительству домов

В Тюменской области вырос спрос на услуги по строительству домов

20 ноября 2024, 13:39
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», спрос на проектирование домов осенью 2024 года вырос на 2% по сравнению с осенью прошлого. Количество объявлений от мастеров увеличилось на 40%.

Согласно данным сервиса, в октябре этого года по сравнению с октябрем 2023 года спрос на строительные услуги в целом вырос на 8%. Наиболее заметно вырос интерес к строительству лестниц, сварке и ковке.

При этом спрос на разнорабочих вырос на 21%, на высотные работы на 20%, а на окна и балконы на 29%.

Тюменцы все чаще интересуются услугами по ремонту загородных домов. Самые востребованные услуги у тюменцев: услуги дизайнеров, обустройство вентиляции, а также услуги по изоляции и утеплению. В нашем городе также заметен рост спроса на электрику и сборку мебели.

По словам специалиста Светланы Филимоновой, рынок индивидуального строительства в Тюмени продолжает динамично расти, чему способствует как льготная ипотека, так и желание тюменцев обустраивать комфортное жилье.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не смогут оформить льготную ипотеку по старым условиям.

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