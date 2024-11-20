В Тюменской области вырос спрос на услуги по строительству домов

Posted 20 ноября, 13:39
Published 20 ноября, 13:39
Modified 20 ноября, 13:40
Updated 20 ноября, 13:40
Согласно данным сервиса, в октябре этого года по сравнению с октябрем 2023 года спрос на строительные услуги в целом вырос на 8%. Наиболее заметно вырос интерес к строительству лестниц, сварке и ковке.
При этом спрос на разнорабочих вырос на 21%, на высотные работы на 20%, а на окна и балконы на 29%.
Тюменцы все чаще интересуются услугами по ремонту загородных домов. Самые востребованные услуги у тюменцев: услуги дизайнеров, обустройство вентиляции, а также услуги по изоляции и утеплению. В нашем городе также заметен рост спроса на электрику и сборку мебели.
По словам специалиста Светланы Филимоновой, рынок индивидуального строительства в Тюмени продолжает динамично расти, чему способствует как льготная ипотека, так и желание тюменцев обустраивать комфортное жилье.