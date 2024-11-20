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Posted 20 ноября, 12:41

Published 20 ноября, 12:41

Modified 20 ноября, 12:43

Updated 20 ноября, 12:43

В Тюменской области подорожал бензин

В Тюменской области подорожал бензин

20 ноября 2024, 12:41
Фото: 1MI.
По информации пресс-службы Банка России, в нашем регионе годовая инфляция в октябре составила 8,22 процентов. Наблюдается подорожание бензина и обручальных колец.

Так, в пресс-службе ЦБ проинформировали, что цены на основные марки бензина несколько выросли. Это произошло из-за сокращения предложения бензина на внутреннем рынке.

При этом размер родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в детских садах города был повышен сильнее, чем в октябре прошлого года. Подорожали и некоторые стоматологические услуги, а именно — удаление зубов и лечение кариеса.

Отмечается, что подешевели помидоры, огурцы.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года более чем на 50% увеличились цены на картофель. Причиной подорожания популярного овоща стали майские заморозки, которые негативно сказались на урожае.

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