В Тюменской области подорожал бензин

Posted 20 ноября, 12:41
Published 20 ноября, 12:41
Modified 20 ноября, 12:43
Updated 20 ноября, 12:43
Так, в пресс-службе ЦБ проинформировали, что цены на основные марки бензина несколько выросли. Это произошло из-за сокращения предложения бензина на внутреннем рынке.
При этом размер родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в детских садах города был повышен сильнее, чем в октябре прошлого года. Подорожали и некоторые стоматологические услуги, а именно — удаление зубов и лечение кариеса.
Отмечается, что подешевели помидоры, огурцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года более чем на 50% увеличились цены на картофель. Причиной подорожания популярного овоща стали майские заморозки, которые негативно сказались на урожае.