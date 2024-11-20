Жители Тюменской области могут работать на полуостровах и получать сотни тысяч

Posted 20 ноября, 11:55
Published 20 ноября, 11:55
Modified 20 ноября, 14:32
Updated 20 ноября, 14:32
Так, например, машинисту автогрейдера, который будет работать в Урае в ХМАО, обещают на руки от 480 тысяч рублей.
— Вахта 60/30, проезд организован за счет компании в обе стороны. Бесплатное проживание и питание, спецодежда, — указано в объявлении.
Сварщику НАКС на Чукотке обещают от 380 тысяч рублей до вычета налогов. Для поездки на Таймыр нужен машинист буровой установки свайного типа. Работодатель предлагает заработную плату в размере от 300 тысяч до 330 тысяч рублей на руки и оплату межвахтового отдыха.
Напомним, ранее в Тюмени назвали самую конкурентную профессию. Ей оказалась вакансия event-менеджера.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область попала в топ-30 регионов России по доле работников с заработной платой более 100 тысяч рублей в месяц. В регионе ежемесячно свыше 100 тысяч зарабатывают 16,5% сотрудников.