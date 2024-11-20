Жители Тюменской области могут работать на полуостровах и получать сотни тысяч

Сварщику НАКС на Чукотке обещают от 380 тысяч рублей до вычета налогов. Для поездки на Таймыр нужен машинист буровой установки свайного типа. Работодатель предлагает заработную плату в размере от 300 тысяч до 330 тысяч рублей на руки и оплату межвахтового отдыха.