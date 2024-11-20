В Тюменской области родилась девочка с редким и звучным именем

Posted 20 ноября, 07:59
Published 20 ноября, 07:59
Modified 20 ноября, 08:02
Updated 20 ноября, 08:02
Одна тюменская семья назвала свою дочь Авелиной. Общее значение имени связано с женственностью, красотой и добротой.
Другими редкими именами для девочек в текущем году стали: Ванесса, Идиллия, Николетта.
Необычные имена мальчиков, рожденных в регионе: Митрофан, Август, Евпатий, Ерофей, Ведомир.
Самые популярные имена для детей Тюменской области в 2024 году: София, Ева, Анна, Мария, Василиса и Александр, Михаил, Артем, Матвей, Роман.
Ранее мы писали, что в тюменской ЗАГСе назвали самые красивые даты для бракосочетания в 2025 году. В следующем году популярны даты с цифрами 25, сообщили в ведомстве.