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Posted 20 ноября, 07:59

Published 20 ноября, 07:59

Modified 20 ноября, 08:02

Updated 20 ноября, 08:02

В Тюменской области родилась девочка с редким и звучным именем

В Тюменской области родилась девочка с редким и звучным именем

20 ноября 2024, 07:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Региональное управление ЗАГС назвало самые необычные имена детей, родившихся в Тюменской области.

Одна тюменская семья назвала свою дочь Авелиной. Общее значение имени связано с женственностью, красотой и добротой.

Другими редкими именами для девочек в текущем году стали: Ванесса, Идиллия, Николетта.

Необычные имена мальчиков, рожденных в регионе: Митрофан, Август, Евпатий, Ерофей, Ведомир.

Самые популярные имена для детей Тюменской области в 2024 году: София, Ева, Анна, Мария, Василиса и Александр, Михаил, Артем, Матвей, Роман.

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Ранее мы писали, что в тюменской ЗАГСе назвали самые красивые даты для бракосочетания в 2025 году. В следующем году популярны даты с цифрами 25, сообщили в ведомстве.

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#Татьяна Курганова#Общество#Дети#Тюменская область#Мальчики#Девочки#Редкие имена
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