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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

В тюменском ЗАГСе назвали самые красивые даты для свадеб в 2025 году

В тюменском ЗАГСе назвали самые красивые даты для свадеб в 2025 году

22 августа 2024, 07:09
Фото: 1MI
2025 год уже не за горами, и жители Тюмени заранее планируют свои свадьбы. Многие из них выбрали конкретные, красивые даты для своего торжества.
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ЗАГС

Органы ЗАГС Тюменской области открыли календарь для подачи заявлений о заключении брака на 25.05.25. Поженится в этот день планируют уже 25 тюменских пар.

«В следующем году популярны даты с цифрами 25. Например, на 25.05.2025 подано уже 25 заявлений, на 25.01 — 20, на 25.04 — 26, на 25.06 — 25, а на 25.07 — 65», — сообщили в ведомстве.
Фото: 72.RU
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В эту субботу в ЗАГСах региона ожидается большое количество желающих вступить в брак. На 24.08.24 было подано более 160 заявлений о заключении брака.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в красивую дату заключили свой брак 100 тюменцев. Ей стала 24 июля.

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#Виктория Загитова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Браки#ЗАГС#Семья#Молодая семья#Брак
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