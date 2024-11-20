Острый дефицит. Тобольский военкомат жалуется на нехватку достойных призывников

Posted 20 ноября, 11:45
Published 20 ноября, 11:45
Modified 20 ноября, 14:33
Updated 20 ноября, 14:33
Как сообщает портал URA.RU, Военкомат в Тобольске снизил количество призывников, которые буду обучены на водителей в 2025 году. Дело в том, что брать на такие должности особо некого.
Проблема в том, что многие призывники годны к службе в армии, но не подходят для роли водителя. Также недостаточно в регионе развиты и ДОСААФ, где и проходит обучение. Также многие призывники, учащиеся в колледжах или вузах не имеют возможности учиться на специальности из-за занятий, которые проходят в учебных заведениях.