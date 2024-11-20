Острый дефицит. Тобольский военкомат жалуется на нехватку достойных призывников

Проблема в том, что многие призывники годны к службе в армии, но не подходят для роли водителя. Также недостаточно в регионе развиты и ДОСААФ, где и проходит обучение. Также многие призывники, учащиеся в колледжах или вузах не имеют возможности учиться на специальности из-за занятий, которые проходят в учебных заведениях.