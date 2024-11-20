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Posted 20 ноября, 11:45

Published 20 ноября, 11:45

Modified 20 ноября, 14:33

Updated 20 ноября, 14:33

Тобольский военкомат жалуется на нехватку достойных призывников

Острый дефицит. Тобольский военкомат жалуется на нехватку достойных призывников

20 ноября 2024, 11:45
Фото: 1MI.

Тобольский военкомат жалуется на нехватку достойных призывников

Сюжет
Служба
Военкомат Тобольска жалуется на нехватку подходящих призывников. Речь идет о тех, кто имеет полезные навыки со времен гражданки, а не тех, кто приходит на службу сразу после школы или из колледжа.

Как сообщает портал URA.RU, Военкомат в Тобольске снизил количество призывников, которые буду обучены на водителей в 2025 году. Дело в том, что брать на такие должности особо некого.

Проблема в том, что многие призывники годны к службе в армии, но не подходят для роли водителя. Также недостаточно в регионе развиты и ДОСААФ, где и проходит обучение. Также многие призывники, учащиеся в колледжах или вузах не имеют возможности учиться на специальности из-за занятий, которые проходят в учебных заведениях.

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Ранее сообщалось о том, что Александр Моор возглавил призывную комиссию региона.

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