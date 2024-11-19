В Тюменской области женщина в нетрезвом виде пыталась вывезти ребенка

Posted 19 ноября, 13:25
Published 19 ноября, 13:25
Modified 19 ноября, 13:27
Updated 19 ноября, 13:27
Правоохранители задержали женщину, которая в нетрезвом виде возила своего двухлетнего ребёнка в автомобиле, сообщает Тг-канал «ГИБДД Тюменской области».
«В полицию поступил звонок о том, что пьяная водитель с маленьким ребенком в Ялуторовсокм районе Тюменской области пытается уехать из одного села в другое», — говорится в сообщении
Сотрудники автоинспекции остановили автомобиль «Хендэ», за рулём которого находилась 29-летняя женщина. На переднем пассажирском сиденье находился её 2-летний ребёнок без детского кресла и ремней безопасности.
При проверке алкотестером у матери было зафиксировано 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина объяснила, что выпивала с родственниками, а затем направилась домой в Ялуторовский район.
В настоящее время ребёнок находится с отцом. В отношении матери составлен административный протокол, а автомобиль отправлен на спецстоянку.
Ранее стало известно, что прокуратура Калининского административного округа Тюмени передала в суд уголовное дело, по которому местный житель обвиняется за управление электросамокатом в нетрезвом виде.