nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 13:25

Published 19 ноября, 13:25

Modified 19 ноября, 13:27

Updated 19 ноября, 13:27

В Тюменской области женщина в нетрезвом виде пыталась вывезти ребенка

В Тюменской области женщина в нетрезвом виде пыталась вывезти ребенка

19 ноября 2024, 13:25
Фото: 1MI.
Ребёнок ехал без детского сидения и не был пристёгнут ремнём безопасности.

Правоохранители задержали женщину, которая в нетрезвом виде возила своего двухлетнего ребёнка в автомобиле, сообщает Тг-канал «ГИБДД Тюменской области».

«В полицию поступил звонок о том, что пьяная водитель с маленьким ребенком в Ялуторовсокм районе Тюменской области пытается уехать из одного села в другое», — говорится в сообщении

Сотрудники автоинспекции остановили автомобиль «Хендэ», за рулём которого находилась 29-летняя женщина. На переднем пассажирском сиденье находился её 2-летний ребёнок без детского кресла и ремней безопасности.

При проверке алкотестером у матери было зафиксировано 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина объяснила, что выпивала с родственниками, а затем направилась домой в Ялуторовский район.

В настоящее время ребёнок находится с отцом. В отношении матери составлен административный протокол, а автомобиль отправлен на спецстоянку.

Тюменцы все чаще болеют ОРВИ, а незаконных мигрантов задерживают в ночных клубах
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что прокуратура Калининского административного округа Тюмени передала в суд уголовное дело, по которому местный житель обвиняется за управление электросамокатом в нетрезвом виде.

Читайте также:
Смертельная «белка» по-тюменски: как «паленый» алкоголь отличить от легального?Здесь не сжигают: показываем, как прощаются с усопшими в новом тюменском крематорииГород утраченных возможностей: почему Тюмень еще долго не сможет привлечь туристов?
#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#ДПС#Алкогольное опьянение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика