На Тюмень надвигаются декабрьские морозы с резким похолоданием и ветром

Posted 20 ноября, 15:42
Published 20 ноября, 15:42
Modified 20 ноября, 15:44
Updated 20 ноября, 15:44
На юге Тюменской области температура воздуха 22 ноября снизится до -14 градусов, согласно данным, опубликованным на сайте Обь-Иртышского УГМС. 21 ноября ожидаются порывы ветра до 17 м/с.
«В Тюменской области 21 ноября ночью температура опустится до -7 градусов, днем потеплеет до 0 градусов. Ветер северо-западный, местами порывы до 17 м/с „, — указано в прогнозе.
При этом 22 ноября ночью, несмотря на прояснение, температура опустится ниже -14 градусов. В северных районах местами ожидается небольшой снег.