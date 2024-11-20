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Posted 20 ноября, 15:42

Published 20 ноября, 15:42

Modified 20 ноября, 15:44

Updated 20 ноября, 15:44

На Тюмень надвигаются декабрьские морозы с резким похолоданием и ветром

На Тюмень надвигаются декабрьские морозы с резким похолоданием и ветром

20 ноября 2024, 15:42
Фото: 1MI.
Прогноз погоды на 21 и 22 ноября предвещает похолодание. Сначала ветер усилится, а затем температура опустится до -14 градусов.

На юге Тюменской области температура воздуха 22 ноября снизится до -14 градусов, согласно данным, опубликованным на сайте Обь-Иртышского УГМС. 21 ноября ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

«В Тюменской области 21 ноября ночью температура опустится до -7 градусов, днем потеплеет до 0 градусов. Ветер северо-западный, местами порывы до 17 м/с „, — указано в прогнозе.

При этом 22 ноября ночью, несмотря на прояснение, температура опустится ниже -14 градусов. В северных районах местами ожидается небольшой снег.

В Тюменской области температура воздуха поднялась на 15 градусов выше нормы
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