В Тюмени 20 ноября метеорологи обещают снег с дождем

Облачную с прояснениями погоду, небольшие осадки виде снега, ветер до 7-12 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в среду, 20 ноября, синоптики. Днем температура воздуха составит +1…-4, в ночные часы ожидается до 0…-5, при прояснении до -10. На дорогах возможно гололедица.

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