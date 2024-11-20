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Posted 20 ноября, 01:08

Published 20 ноября, 01:08

Modified 20 ноября, 01:08

Updated 20 ноября, 01:08

В Тюмени 20 ноября метеорологи обещают снег с дождем

В Тюмени 20 ноября метеорологи обещают снег с дождем

20 ноября 2024, 01:08
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, небольшие осадки виде снега, ветер до 7-12 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в среду, 20 ноября, синоптики. Днем температура воздуха составит +1…-4, в ночные часы ожидается до 0…-5, при прояснении до -10. На дорогах возможно гололедица.

В Тюмени 20 ноября ожидается пасмурная погода, дождь со снегом в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -1…0, ночью ожидается до -1. Ветер будет дуть со скоростью 2,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:30 закат в 16:16, продолжительность дня 7 часов 46 минут.

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В Тобольске 20 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег с дождем во второй половине дня. Температура воздуха составит 0…+1 днем и до -1 в ночные часы. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:25, закат в 15:59, продолжительность дня 7 часов 34 минуты.

В Ишиме 20 ноября ожидается пасмурная погода, осадки виде снега в вечерние часы. В дневные и утренние часы термометры покажут -4…-2, ночью ожидается до -3…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 3,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:09 закат в 16:05, продолжительность дня 7 часов 56 минут.

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