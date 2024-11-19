Не прошла мимо. Официантка тюменского ресторана спасла жизнь умирающему мужчине

Как пишет ряд местных телеграм-каналов, девушка вышла на улицу и попыталась узнать, что случилось с мужчиной. Он лежал у входа и не двигался. Тогда девушка вызвала скорую помощь, медики попытались оказать помощь мужчине, однако в какой-то момент он впал в состояние клинической смерти и перестал самостоятельно дышать.