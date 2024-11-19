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Posted 19 ноября, 12:07

Published 19 ноября, 12:07

Modified 19 ноября, 12:11

Updated 19 ноября, 12:11

Официантка тюменского ресторана спасла жизнь умирающему мужчине

Не прошла мимо. Официантка тюменского ресторана спасла жизнь умирающему мужчине

19 ноября 2024, 12:07
Фото: 1MI.

Официантка тюменского ресторана спасла жизнь умирающему мужчине

Сюжет
Спасение
У одного из ресторанов Тюмени сегодня спасли жизнь мужчине. Сделала это официантка Дарья Отраднова, она увидела, что рядом со входом в заведение лежит мужчина. Решила выяснить, в чем дело.

Как пишет ряд местных телеграм-каналов, девушка вышла на улицу и попыталась узнать, что случилось с мужчиной. Он лежал у входа и не двигался. Тогда девушка вызвала скорую помощь, медики попытались оказать помощь мужчине, однако в какой-то момент он впал в состояние клинической смерти и перестал самостоятельно дышать.

Спасти мужчину все же удалось, его реанимировали и доставили в больницу. Саму же девушку поблагодарили за помощь сотрудники скорой помощи.

Видео: ЧС Тюмень.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в одной из гимназий скончалась женщина.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Новости тюмени#Скорая помощь#Спасение
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