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Posted 13 ноября, 07:29

Published 13 ноября, 07:29

Modified 13 ноября, 07:31

Updated 13 ноября, 07:31

В столовой тюменской гимназии скончалась женщина

В столовой тюменской гимназии скончалась женщина

13 ноября 2024, 07:29
Фото: 1MI.
Трагедия произошла в среду рано утром в гимназии № 16. Прямо на рабочем месте скончалась заведующая столовой. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В департаменте здравоохранения данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 6:53. На место происшествия медики прибыли спустя 4 минуты. Врачи скорой боролись на жизнь тюменки — проводили сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти ее не удалось.

Очевидцы в это время уже приступили к непрямому массажу сердца. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 6.57. Медики продолжили бороться за жизнь пациентки — проводили, но, к сожалению спасти ее не удалось.

Отметим, скончавшаяся сотрудница столовой гимназии №16 проработала в учебном заведении более 15 лет. Ранее трудилась там преподавателем изобразительного искусства. В 2009 году за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения была награждена почетной грамотой Тюменской областной Думы.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе похоронили убитую в Ярково семью. Церемония прощания состоялась в селе Ярково.

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