В сургутском ТЦ заметили манекен с головой Инстасамки

Posted 18 ноября, 14:34
Published 18 ноября, 14:34
Modified 18 ноября, 14:39
Updated 18 ноября, 14:39
В одном из торговых центров города местные жители стали свидетелями необычного зрелища: манекен, одетый в одежду из коллекции популярной певицы Инстасамки, был украшен картонной головой звезды.
Поклонники Инстасамки, заметив манекен, уже делятся фото в социальных сетях, добавляя свою лепту в обсуждение.
Торговые центры все активнее используют неординарные методы для привлечения клиентов, и такой прием явно оказался в центре внимания.
Ранее стало известно, что уроженка Тобольска рэп-исполнительница и блогер Дарья Зотеева, более известная под именем Инстасамка, не стала постоянной участницей группы «Ленинград».