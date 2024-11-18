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Posted 18 ноября, 14:34

Published 18 ноября, 14:34

Modified 18 ноября, 14:39

Updated 18 ноября, 14:39

В сургутском ТЦ заметили манекен с головой Инстасамки

В сургутском ТЦ заметили манекен с головой Инстасамки

18 ноября 2024, 14:34
Фото: скриншот Тг-канала «Вестник».
Сюжет
Инстасамка
Оригинальным образом продавцы попытались привлечь вниманием покупателей.

В одном из торговых центров города местные жители стали свидетелями необычного зрелища: манекен, одетый в одежду из коллекции популярной певицы Инстасамки, был украшен картонной головой звезды.

Поклонники Инстасамки, заметив манекен, уже делятся фото в социальных сетях, добавляя свою лепту в обсуждение.

Торговые центры все активнее используют неординарные методы для привлечения клиентов, и такой прием явно оказался в центре внимания.

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Ранее стало известно, что уроженка Тобольска рэп-исполнительница и блогер Дарья Зотеева, более известная под именем Инстасамка, не стала постоянной участницей группы «Ленинград».

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Торговые центры#Инстасамка
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