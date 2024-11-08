Шнуров рассказал о ситуации с Инстасамкой и будущем группы «Ленинград»

Posted 8 ноября, 14:32
Published 8 ноября, 14:32
Modified 8 ноября, 14:34
Updated 8 ноября, 14:34
Уроженка Тобольска рэп-исполнительница и блогер Дарья Зотеева, более известная под именем Инстасамка, не стала постоянной участницей группы «Ленинград». Об этом сообщил солист коллектива Сергей Шнуров.
Он уточнил, что сотрудничество с Инстасамкой заключалось только в выпуске совместного альбома. Шнуров отметил, что в определённых условиях любая женщина может стать солисткой «Ленинграда», хоть и ненадолго, передает ТАСС.
Также он добавил, что работа над альбомом прошла «игриво и легко», и дальнейшие совместные проекты не обсуждались.
Кроме того, Шнуров рассказал, что песня «За деньги нет» из нового альбома была создана ещё весной, когда он впервые задумал записать её с Зотеевой. По его словам, Инстасамка впечатлила его как яркий, экспериментальный и смелый артист, и после личной встречи все его ожидания оправдались.
Ранее сегодня стало известно, что «Ленинград» и Инстасамка выпустили анонсированный ранее совместный альбом.