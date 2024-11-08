Шнуров рассказал о ситуации с Инстасамкой и будущем группы «Ленинград»

Кроме того, Шнуров рассказал, что песня «За деньги нет» из нового альбома была создана ещё весной, когда он впервые задумал записать её с Зотеевой. По его словам, Инстасамка впечатлила его как яркий, экспериментальный и смелый артист, и после личной встречи все его ожидания оправдались.