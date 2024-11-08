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Posted 8 ноября, 06:34

Published 8 ноября, 06:34

Modified 8 ноября, 06:36

Updated 8 ноября, 06:36

«За деньги нет»: «Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом

«За деньги нет»: «Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом

8 ноября 2024, 06:34
Фото: тг-канал INSTASAMKA.
Сюжет
Инстасамка
Тоболячка Дарья Зотеева (Инстасамка) и группа «Леннинград» сегодня ночью выпустила совместный альбом под названием «Бумеры и зумеры».

Композиции можно послушать на стриминговых площадках, а также в социальной сети Вконтакте. В альбом вошли всего шесть треков: «За деньги нет», «Русские вперед», «Хорошо», «Ай лав ю», «Имба», «Рок».

Первые слушатели уже оценили коллаборацию артистов. Мнения разделились — одна часть пользователей раскритиковала новый альбом, другая — напротив, высказала поддержку.

«Два поколения топовых исполнителей. Получилось круто, молодцы», — сообщила Светлана А. в группе ВК INSTASAMKA.
«Альбом — пушка», — отметил Ваня Т.
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«Ужас какой! Шнуру то это зачем? Текст — ужас, музыка — ужас, ритмики — ноль, смысла — ноль… мда», — высказал мнение Иван Т.
«Очень хороший альбом слушать я его конечно не буду … Говорят это вредно для здоровья», — пошутил Алексей К.

Напомним, о коллаборации коллектива «Ленинград» и Инстасамки стало известно в конце октября этого года. Данный альбом стал первым за последние шесть лет, выпущенные группой «Ленинград». Инсайдеры сообщали, что на такой шаг Сергей Шнуров пошел ради возвращения на большую сцену.

О совместном проект еще в октябре высказала мнение и российская телеведущая Ксения Собчак. Она заявила, что Сергею Шнурову будет достаточно сложно возродить то, что было ранее. За несколько лет он растерял имеющуюся у него хулиганскую энергию.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменская экс-актриса из фильмов для взрослых Лола Тейлор (Любовь Бушуева) угодила в больницу с нервным расстройством. Теперь ей предстоит длительное лечение и двухмесячное восстановление.

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