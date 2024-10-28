Почти официально. Уроженка Тобольска Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Как рассказали инсайдеры, сейчас Шнуров активно ведет переговоры с Зотеевой по поводу записи совместного альбома. Будет ли это единоразовое сотрудничество или же Инстасамка станет вокалисткой на постоянной основе — пока неизвестно. Отметим, что это будет первый альбом коллектива после шестилетнего перерыва.