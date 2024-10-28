nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 11:55

Published 28 октября, 11:55

Modified 28 октября, 12:03

Updated 28 октября, 12:03

Уроженка Тобольска Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Почти официально. Уроженка Тобольска Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

28 октября 2024, 11:55
Фото: Вконтакте

Уроженка Тобольска Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Сюжет
Инстасамка
Дарья Зотеева, она же Инстасамка и по совместительству уроженка Тобольска станет новой вокалисткой коллектива Ленинград. Как сообщают новостные телеграм каналы, лидер коллектива Сергей Шнуров уже ведет с ней переговоры.

Как рассказали инсайдеры, сейчас Шнуров активно ведет переговоры с Зотеевой по поводу записи совместного альбома. Будет ли это единоразовое сотрудничество или же Инстасамка станет вокалисткой на постоянной основе — пока неизвестно. Отметим, что это будет первый альбом коллектива после шестилетнего перерыва.

Кроме того, в сеть уже слили отрывок совместного клипа Шнурова вместе с Инстасамкой, а значит, как минимум Зотеева выступит в коллаборации с Ленинградом, а возможно, и анонсирует новый альбом со своим участием.

Алонсо считает дни до окончания контракта с «Альпин»
Узнать подробнее
Видео: Mash.

Ранее сообщалось о том, что тюменцам рекомендовали не утруждаться на работе на текущей неделе.

Читайте также:
Авто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростковОгонь по своим. С тюменскими силовиками на охоте происходят загадочные происшествияАдская шестидневка: тюменцам рекомендовали не утруждаться на работе на текущей неделе
#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Новости тюмени#Инстасамка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика