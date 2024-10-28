Почти официально. Уроженка Тобольска Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»

Posted 28 октября, 11:55
Published 28 октября, 11:55
Modified 28 октября, 12:03
Updated 28 октября, 12:03
Как рассказали инсайдеры, сейчас Шнуров активно ведет переговоры с Зотеевой по поводу записи совместного альбома. Будет ли это единоразовое сотрудничество или же Инстасамка станет вокалисткой на постоянной основе — пока неизвестно. Отметим, что это будет первый альбом коллектива после шестилетнего перерыва.
Кроме того, в сеть уже слили отрывок совместного клипа Шнурова вместе с Инстасамкой, а значит, как минимум Зотеева выступит в коллаборации с Ленинградом, а возможно, и анонсирует новый альбом со своим участием.