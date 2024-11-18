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Posted 18 ноября, 11:48

Published 18 ноября, 11:48

Modified 18 ноября, 12:17

Updated 18 ноября, 12:17

Парень в Тюмени засунул кольцо для девушки в еду и был отвергнут

Неудачный креатив. Парень в Тюмени засунул кольцо для девушки в еду и был отвергнут

18 ноября 2024, 11:48
Фото: 1MI.

Парень в Тюмени засунул кольцо для девушки в еду и был отвергнут

Сюжет
Свадьба
Неудачная попытка сделать предложение была зафиксирована в одном из тюменских ресторанов азиатской кухни. В ходе беседы на недовольных тонах парень проявил инициативу, но получил не тот результат, которого хотел, делая предложение.

Как пишет одна из читательниц канала «Тюмень с огоньком», девушка и молодой человек общались в ресторане, хотя по диалогу слышно, что девушка была не очень довольна беседой. После этого парень решил проявить инициативу и сразить даму наповал.

«Парень решил сделать предложение девушке с кольцом в еде. Макдональдс отдыхает. Думала снять на память начало их семейной истории, в итоге походу сняла эпичное расставание», — пишет тюменка.

На кадрах видна растерянность девушки, после получения кольца, она просто берет сумочку и уходит без лишних слов. Разрешился ли конфликт или это было эпичное расставание — остается только догадываться.

Видео: Тюмень с огоньком.
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени В центре жестко столкнулись две иномарки.

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