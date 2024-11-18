Неудачный креатив. Парень в Тюмени засунул кольцо для девушки в еду и был отвергнут

Posted 18 ноября, 11:48
Published 18 ноября, 11:48
Modified 18 ноября, 12:17
Updated 18 ноября, 12:17
Как пишет одна из читательниц канала «Тюмень с огоньком», девушка и молодой человек общались в ресторане, хотя по диалогу слышно, что девушка была не очень довольна беседой. После этого парень решил проявить инициативу и сразить даму наповал.
«Парень решил сделать предложение девушке с кольцом в еде. Макдональдс отдыхает. Думала снять на память начало их семейной истории, в итоге походу сняла эпичное расставание», — пишет тюменка.
На кадрах видна растерянность девушки, после получения кольца, она просто берет сумочку и уходит без лишних слов. Разрешился ли конфликт или это было эпичное расставание — остается только догадываться.