Тюменка отсудила миллионы рублей у известного блогера-миллионника

После прохождения пяти курсов тюменка поняла, что обучение каких-либо новых знаний ей не приносит. Поэтому направила в адрес компании инфоблогера претензию с отказом от услуг. Однако ответа, как и возврата денежных средств, она не получила. В итоге обратилась в суд с требованием взыскать не только заплаченные за обучение денежные средства, но расходы на оплату юридических услуг, госпошлины, компенсацию на оплату морального вреда.