Тюменка отсудила миллионы рублей у известного блогера-миллионника

Posted 18 ноября, 07:31
Published 18 ноября, 07:31
Modified 18 ноября, 07:33
Updated 18 ноября, 07:33
Блогер-миллионник был задержан по подозрению в мошенничестве с продажей образовательных курсов еще год назад — в ноябре 2023 года. Свою деятельность он вел на территории всей России, неоднократно проводил вебинары, мастер-классы для жителей Тюмени.
По данным суда, тюменка заключила в 2021 года договор с компанией Шабутдинова на оказание услуги обучение по курсам по программе дополнительного образования детей и взрослых «Марафон по инвестициям» и «Миллион с Аязом». За оба курса она заплатила 1,5 миллиона рублей.
После прохождения пяти курсов тюменка поняла, что обучение каких-либо новых знаний ей не приносит. Поэтому направила в адрес компании инфоблогера претензию с отказом от услуг. Однако ответа, как и возврата денежных средств, она не получила. В итоге обратилась в суд с требованием взыскать не только заплаченные за обучение денежные средства, но расходы на оплату юридических услуг, госпошлины, компенсацию на оплату морального вреда.
В итоге иск тюменки был частично удовлетворен — суд взыскал с фирмы Шабутдинова 2,3 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области за последний год отдали мошенникам более 1,2 миллиарда рублей. В целом в регионе было зарегистрировано более 7 тысяч хищений денежных средств аферистами.