Черная пятница: тюменские магазины готовятся снизить цены до 80%

Posted 17 ноября, 06:19
Published 17 ноября, 06:19
Modified 17 ноября, 06:24
Updated 17 ноября, 06:24
Между тем, по данным аналитиков сервиса SuperJob, лишь 11% тюменцев верят в то, что скидки в «черную пятницу» — это честное снижение первоначальных цен. 74% жителей региона считают, что ноябрьские распродажи являются обманом — цены заранее поднимают, а затем предоставляют «скидки».
«Минус 90% скидка означает, что товар продают за копейки, но почему-то он стоит столько же, сколько неделей ранее», — отмечают покупатели.
Аналогичного мнения о завышенных перед распродажами ценах придерживаются и эксперты рынка — экономисты подчеркивают, что реальных скидок выше 80% практически не бывает в магазинах. Для того, чтобы не попасть впросак следует заранее отслеживать стоимость интересующих товаров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год размер средней заработной платы увеличился более чем на 15% и достиг 79,6 тысячи рублей. В сфере добычи нефти и газа размер среднего заработка превысил 218 тысяч рублей.