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Posted 17 ноября, 06:19

Published 17 ноября, 06:19

Modified 17 ноября, 06:24

Updated 17 ноября, 06:24

Черная пятница: тюменские магазины готовятся снизить цены до 80%

Черная пятница: тюменские магазины готовятся снизить цены до 80%

17 ноября 2024, 06:19
Фото: 1MI.
Массовые распродажи в торговых центрах областной столице начнутся с 23 ноября и продлятся в течение недели. Скидки до 80-95% уже анонсировал ряд ТРЦ.

Между тем, по данным аналитиков сервиса SuperJob, лишь 11% тюменцев верят в то, что скидки в «черную пятницу» — это честное снижение первоначальных цен. 74% жителей региона считают, что ноябрьские распродажи являются обманом — цены заранее поднимают, а затем предоставляют «скидки».

«Минус 90% скидка означает, что товар продают за копейки, но почему-то он стоит столько же, сколько неделей ранее», — отмечают покупатели.

Аналогичного мнения о завышенных перед распродажами ценах придерживаются и эксперты рынка — экономисты подчеркивают, что реальных скидок выше 80% практически не бывает в магазинах. Для того, чтобы не попасть впросак следует заранее отслеживать стоимость интересующих товаров.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год размер средней заработной платы увеличился более чем на 15% и достиг 79,6 тысячи рублей. В сфере добычи нефти и газа размер среднего заработка превысил 218 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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