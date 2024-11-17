Черная пятница: тюменские магазины готовятся снизить цены до 80%

Между тем, по данным аналитиков сервиса SuperJob, лишь 11% тюменцев верят в то, что скидки в «черную пятницу» — это честное снижение первоначальных цен. 74% жителей региона считают, что ноябрьские распродажи являются обманом — цены заранее поднимают, а затем предоставляют «скидки».