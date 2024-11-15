В Тюмень возвращается теплая погода

Posted 15 ноября, 01:07
Published 15 ноября, 01:07
Modified 15 ноября, 01:07
Updated 15 ноября, 01:07
В Тюмени 15 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается околонулевая температура воздуха: 0…+1, в вечерние часы термометры покажут -2…0. Ветер будет дуть со скоростью 5,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:20 закат в 16:24, продолжительность дня 8 часов 4 минуты.
В Тобольске 15 ноября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом утром и в вечерние часы. Днем термометры покажут -2…0, ночью температура воздуха составит -2….-1. Скорость ветра составит 5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:14, закат в 16:08, продолжительность дня 7 часов 54 минуты.
В Ишиме 15 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем столбики термометров не опустятся ниже -1….-2, ночью покажут -2. Скорость ветра составит 5,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:59 закат в 16:14, продолжительность дня 8 часов 15 минут.