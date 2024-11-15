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Posted 15 ноября, 01:07

Published 15 ноября, 01:07

Modified 15 ноября, 01:07

Updated 15 ноября, 01:07

В Тюмени потеплеет до 0 и пойдет мокрый снег

В Тюмень возвращается теплая погода

15 ноября 2024, 01:07
Фото: 1MI.

В Тюмени потеплеет до 0 и пойдет мокрый снег

Облачную с прояснениями погоду, мокрый снег и ветер 8-13 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в пятницу, 15 ноября, метеорологи. Ожидается резкое потепление — до 0…-5 днем. Ночью температура воздуха составит -3…-8, при прояснении до -15.

В Тюмени 15 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается околонулевая температура воздуха: 0…+1, в вечерние часы термометры покажут -2…0. Ветер будет дуть со скоростью 5,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:20 закат в 16:24, продолжительность дня 8 часов 4 минуты.

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В Тобольске 15 ноября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом утром и в вечерние часы. Днем термометры покажут -2…0, ночью температура воздуха составит -2….-1. Скорость ветра составит 5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:14, закат в 16:08, продолжительность дня 7 часов 54 минуты.

В Ишиме 15 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем столбики термометров не опустятся ниже -1….-2, ночью покажут -2. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:59 закат в 16:14, продолжительность дня 8 часов 15 минут.

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