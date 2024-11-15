В Тюмень возвращается теплая погода

В Тюмени потеплеет до 0 и пойдет мокрый снег

Облачную с прояснениями погоду, мокрый снег и ветер 8-13 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в пятницу, 15 ноября, метеорологи. Ожидается резкое потепление — до 0…-5 днем. Ночью температура воздуха составит -3…-8, при прояснении до -15.