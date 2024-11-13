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Posted 13 ноября, 10:43

Published 13 ноября, 10:43

Modified 13 ноября, 10:45

Updated 13 ноября, 10:45

В Тюмени перекроют улицу Кирова — когда?

В Тюмени перекроют улицу Кирова — когда?

13 ноября 2024, 10:43
Фото: 1MI.
В нашем городе временно ограничат движение транспорта на улице Кирова. Актуальные сведения размещены на сайте администрации города.

По информации администрации Тюмени, в городе 15 ноября состоится массовое мероприятие. Из-за этого с 8 часов до 14 часов будет ограничено движение транспорта.

В связи с проведением массового мероприятия 15 ноября в период с 08 часов до 14 часов планируется временное прекращение движение транспорта по улице Кирова на участке от улицы Республики до улицы Ленина, — говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, объехать можно будет по улицам Республики, Тургенева, Ленина и Челюскинцев. Тюменских водителей призвали заранее обдумать свой маршрут и рассмотреть пути объезда.

Фото: Сайт администрации Тюмени
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Ранее сообщалось о том, что улицу Дамбовскую перекроют в Тюмени.

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