В Тюмени перекроют улицу Кирова — когда?

Posted 13 ноября, 10:43
Published 13 ноября, 10:43
Modified 13 ноября, 10:45
Updated 13 ноября, 10:45
По информации администрации Тюмени, в городе 15 ноября состоится массовое мероприятие. Из-за этого с 8 часов до 14 часов будет ограничено движение транспорта.
— В связи с проведением массового мероприятия 15 ноября в период с 08 часов до 14 часов планируется временное прекращение движение транспорта по улице Кирова на участке от улицы Республики до улицы Ленина, — говорится в сообщении.
Как уточнили в мэрии, объехать можно будет по улицам Республики, Тургенева, Ленина и Челюскинцев. Тюменских водителей призвали заранее обдумать свой маршрут и рассмотреть пути объезда.