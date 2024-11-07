В Тюмени на три месяца перекроют улицу Охотскую — когда?

Posted 7 ноября, 10:46
Published 7 ноября, 10:46
Modified 7 ноября, 10:49
Updated 7 ноября, 10:49
Улица Охотская в Тюмени (на участке от улицы Ботанической до улицы Саратовской) будет перекрыта в течение трех месяцев. Об этом проинформировали в администрации областной столицы.
Строительство тепломагистрали будет проходить с 17 ноября по 15 февраля следующего года, уточнили в администрации.
Тюменские водители могут объезжать перекрытую дорогу по улицам Шадринская, Ботаническая, Саратовская. Для проезда предусмотрен и Охотский переулок.