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Posted 7 ноября, 10:46

Published 7 ноября, 10:46

Modified 7 ноября, 10:49

Updated 7 ноября, 10:49

В Тюмени на три месяца перекроют улицу Охотскую — когда?

В Тюмени на три месяца перекроют улицу Охотскую — когда?

7 ноября 2024, 10:46
Фото: 1MI.
По информации администрации Тюмени, в городе на три месяца перекроют улицу Охотскую. Перекрытие связано со строительством тепломагистрали с 17 ноября по 15 февраля 2025 года.

Улица Охотская в Тюмени (на участке от улицы Ботанической до улицы Саратовской) будет перекрыта в течение трех месяцев. Об этом проинформировали в администрации областной столицы.

Строительство тепломагистрали будет проходить с 17 ноября по 15 февраля следующего года, уточнили в администрации.

Тюменские водители могут объезжать перекрытую дорогу по улицам Шадринская, Ботаническая, Саратовская. Для проезда предусмотрен и Охотский переулок.

Проезд по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет полностью перекрыт в начале ноября
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Ранее сообщалось о том, что улицу Дамбовскую перекроют в Тюмени.

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