В Тюмени негде поставить детскую вакцину «Инфанрикс Гекса». Есть альтернатива?

Эксперты в области здравоохранения и медицины советуют рассмотреть альтернативные варианты для вакцинации: «АКДС» и «Пентаксим». Разница заключается в том, что «АКДС» — это отечественная вакцина, и в нее входит всего 3 компонента (коклюш, столбняк и дифтерия). «Пентаксим» защищает от пяти заболеваний: дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция типа b (от гепатита В придется ставить отдельную прививку).