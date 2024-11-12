В Тюмени негде поставить детскую вакцину «Инфанрикс Гекса». Есть альтернатива?

Posted 12 ноября, 04:49
Published 12 ноября, 04:49
Modified 12 ноября, 04:51
Updated 12 ноября, 04:51
Вакцина «Инфанрикс Гекса» защищает сразу от шести заболеваний: дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофильная инфекция типа b и гепатит B. Вакцинация проводится для детей с 3 месяцев в три этапа и входит в национальный календарь прививок.
Жительница Тюмени обратилась в поликлинику, чтобы поставить прививку своему ребенку, однако нужного препарата не оказалось в наличии. В частных клиниках тоже ответили отказом. Об этом она сообщила в URA.RU.
Эксперты в области здравоохранения и медицины советуют рассмотреть альтернативные варианты для вакцинации: «АКДС» и «Пентаксим». Разница заключается в том, что «АКДС» — это отечественная вакцина, и в нее входит всего 3 компонента (коклюш, столбняк и дифтерия). «Пентаксим» защищает от пяти заболеваний: дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция типа b (от гепатита В придется ставить отдельную прививку).
Таким образом, «Инфанрикс Гекса» является самой многокомпонентной вакциной, но не единственным возможным вариантом для вакцинации юных тюменцев.
Ранее мы писали, что в Тюменской области в настоящее время ведется активная кампания по вакцинации населения против гриппа. Вакцины поставили более 900 тысяч человек, что превышает 56% от общей численности.