В Тюменской области подорожает проезд на электричках

Posted 11 ноября, 02:14
Published 11 ноября, 02:14
Modified 11 ноября, 02:16
Updated 11 ноября, 02:16
С 1 января 2025 года произойдет индексация тарифов за проезд. Об этом узнали 72.RU в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области. Стоимость билетов возрастет на 5,8%.
«Перевозки пассажиров ж/д транспортом являются субсидируемыми. Для обеспечения доступности транспортных услуг из бюджета Тюменской области ежегодно выделяются средства, направляемые перевозчику на возмещение недополученных доходов из-за сниженных тарифов для населения», — сообщил директор регионального департамента Евгений Карташков.
Таким образом, в Тюменской области сохраняются самые низкие тарифы в сравнении с другими регионами УрФО.
Ранее мы писали, что в Тюмени подскочила цена на икру. На одном из рынков города 100 граммов икры горбуши продают за 1000-1100 рублей.