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Posted 11 ноября, 02:14

Published 11 ноября, 02:14

Modified 11 ноября, 02:16

Updated 11 ноября, 02:16

В Тюменской области подорожает проезд на электричках

В Тюменской области подорожает проезд на электричках

11 ноября 2024, 02:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Проезд
Подъем цен коснулся не только продовольственных товаров. В ближайшее время за проезд в пригородных поездах Тюмени пассажирам придется отдавать больше денег.

С 1 января 2025 года произойдет индексация тарифов за проезд. Об этом узнали 72.RU в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области. Стоимость билетов возрастет на 5,8%.

«Перевозки пассажиров ж/д транспортом являются субсидируемыми. Для обеспечения доступности транспортных услуг из бюджета Тюменской области ежегодно выделяются средства, направляемые перевозчику на возмещение недополученных доходов из-за сниженных тарифов для населения», — сообщил директор регионального департамента Евгений Карташков.

Таким образом, в Тюменской области сохраняются самые низкие тарифы в сравнении с другими регионами УрФО.

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Ранее мы писали, что в Тюмени подскочила цена на икру. На одном из рынков города 100 граммов икры горбуши продают за 1000-1100 рублей.

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#Татьяна Курганова#Общество#Транспорт#Тюменская область#Проезд#Тарифы#Электрички#Индексация
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