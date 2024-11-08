Вторая волна непогоды: в выходные на Тюмень вновь обрушится буран

Posted 8 ноября, 08:21
Published 8 ноября, 08:21
Modified 8 ноября, 08:23
Updated 8 ноября, 08:23
Воскресенье пройдет при переменной облачности, в отдельных районах вероятны осадки в виде снега. Синоптики прогнозируют гололедные явления, +1…-4 днем и -1…-6 в темное время суток. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 18 м/с.
В первый рабочий день новой недели на юге Тюменской области вновь ударят морозы. Максимальная дневная температура воздуха составит -5…-10, ночью похолодает до -8…-13, местами столбики термометров опустятся до -18. День пройдет преимущественно без осадков при переменной облачности. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.
В Тюмени в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, метеорологи прогнозируют снегопады, ветер с порывами до 11-15 м/с. Днем столбики термометров покажут 0…+1, в ночные часы не опустятся ниже -5…-6.
В понедельник, 11 ноября, день пройдет при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха составит -6…-9. Во вторник в Тюмень вернется снегопад, но теплее не станет — ожидается похолодание до -5…-10.