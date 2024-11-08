Вторая волна непогоды: в выходные на Тюмень вновь обрушится буран

В первый рабочий день новой недели на юге Тюменской области вновь ударят морозы. Максимальная дневная температура воздуха составит -5…-10, ночью похолодает до -8…-13, местами столбики термометров опустятся до -18. День пройдет преимущественно без осадков при переменной облачности. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.