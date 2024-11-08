nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 08:21

Published 8 ноября, 08:21

Modified 8 ноября, 08:23

Updated 8 ноября, 08:23

Синоптики прогнозируют в выходные в Тюмени снег, дождь и ураганный ветер

Вторая волна непогоды: в выходные на Тюмень вновь обрушится буран

8 ноября 2024, 08:21
Фото: 1MI.

Синоптики прогнозируют в выходные в Тюмени снег, дождь и ураганный ветер

Сюжет
Снег
По прогнозам метеорологов, в субботу, 9 ноября, на юге Тюменской области ожидается мокрый снег, местами сильный, гололед, ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит -3…+2, в ночные часы ожидается до -5…-10, при прояснении до -15.

Воскресенье пройдет при переменной облачности, в отдельных районах вероятны осадки в виде снега. Синоптики прогнозируют гололедные явления, +1…-4 днем и -1…-6 в темное время суток. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 18 м/с.

Фото: оmsk-meteo.ru

В первый рабочий день новой недели на юге Тюменской области вновь ударят морозы. Максимальная дневная температура воздуха составит -5…-10, ночью похолодает до -8…-13, местами столбики термометров опустятся до -18. День пройдет преимущественно без осадков при переменной облачности. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В Тюмени в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, метеорологи прогнозируют снегопады, ветер с порывами до 11-15 м/с. Днем столбики термометров покажут 0…+1, в ночные часы не опустятся ниже -5…-6.

Фото: gismeteo.ru

В понедельник, 11 ноября, день пройдет при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха составит -6…-9. Во вторник в Тюмень вернется снегопад, но теплее не станет — ожидается похолодание до -5…-10.

Читайте также:
Виноват низкий уровень воды в реке. Почему на Туре появилась нетипичная шуга?Без следов рук: в Тюмени напечатают листовки об экстремизме на иностранных языкахСтроительство второй объездной дороги в Тюмени начнется в 2026 году
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Ветер#Сильный ветер#Снег#Снегопад#Метель#Мокрый снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика