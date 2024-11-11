Тюменец получил 7 лет за свидание со школьницей. Что произошло?

Обвиняемый познакомился с девочкой в чате знакомств и стал с ней переписываться. Он знал, что девочке исполнялось 13 лет, поздравил ее с Днем рождения и пообещал в подарок новый сотовый телефон. 9 февраля 2023 года мужчина пригласил школьницу отпраздновать свой собственный День рождения и заодно передать обещанный телефон.