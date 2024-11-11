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Posted 11 ноября, 05:56

Published 11 ноября, 05:56

Modified 11 ноября, 05:58

Updated 11 ноября, 05:58

Суд отправил тюменца на 7 лет в колонию за половую связь с 13-летней девочкой

Тюменец получил 7 лет за свидание со школьницей. Что произошло?

11 ноября 2024, 05:56
Фото: 1MI.

Суд отправил тюменца на 7 лет в колонию за половую связь с 13-летней девочкой

Сюжет
Суд
В Тюменской области мужчина пригласил школьницу к себе в гости, пообещав ей новый телефон. Встреча, предположительно, окончилась половым актом, однако кавалер свою вину отрицает.

Обвиняемый познакомился с девочкой в чате знакомств и стал с ней переписываться. Он знал, что девочке исполнялось 13 лет, поздравил ее с Днем рождения и пообещал в подарок новый сотовый телефон. 9 февраля 2023 года мужчина пригласил школьницу отпраздновать свой собственный День рождения и заодно передать обещанный телефон.

«Девушка приняла приглашение, и они поехали к нему домой, где он и совершил преступления», — сообщили в пресс-службе тюменской судебной системы.

На судебном заседании 41-летний мужчина не признал вину в совершении полового акта. Он заявил, что девочка его оговаривает. Абатский районный суд назначил ему 7 лет лишения свободы, ограничение свободы на 1,8 лет и компенсацию морального вреда на 100 тыс рублей.

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Недавно мы писали о тюменском педофиле, который развращал школьниц в интернете. 22-летний мужчина отправился в колонию на 18 лет.

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