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Posted 9 ноября, 12:06

Published 9 ноября, 12:06

Modified 9 ноября, 12:08

Updated 9 ноября, 12:08

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

9 ноября 2024, 12:06
Фото: 1MI.
О надвигающейся непогоде сообщили метеорологи. По прогнозам, в воскресенье, 10 ноября, на юге региона ожидаются мокрый снег, ветер с порывами до 18-20 м/с.

Дневная температура воздуха составит +1…-4, в ночные часы столбики термометров покажут -1…-6. Местами вероятны гололедные явления.

В понедельник, 11 ноября, в Тюменской области резко похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит -5…-10, ночная -8…-13, при прояснении до -18. День пройдет при переменной облачности, возможны осадки в виде небольшого снега.

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В Тюмени в воскресенье метеорологи прогнозируют метель и снегопады, +1…-7 в течение дня. Понедельник, 11 ноября, пройдет при переменной облачности. Столбики термометров в этот день покажут -6…-11, скорость ветра составит 10-12 м/с.

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