Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted 9 ноября, 12:06
Published 9 ноября, 12:06
Modified 9 ноября, 12:08
Updated 9 ноября, 12:08
Дневная температура воздуха составит +1…-4, в ночные часы столбики термометров покажут -1…-6. Местами вероятны гололедные явления.
В понедельник, 11 ноября, в Тюменской области резко похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит -5…-10, ночная -8…-13, при прояснении до -18. День пройдет при переменной облачности, возможны осадки в виде небольшого снега.
В Тюмени в воскресенье метеорологи прогнозируют метель и снегопады, +1…-7 в течение дня. Понедельник, 11 ноября, пройдет при переменной облачности. Столбики термометров в этот день покажут -6…-11, скорость ветра составит 10-12 м/с.