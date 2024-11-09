Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

В Тюмени в воскресенье метеорологи прогнозируют метель и снегопады, +1…-7 в течение дня. Понедельник, 11 ноября, пройдет при переменной облачности. Столбики термометров в этот день покажут -6…-11, скорость ветра составит 10-12 м/с.