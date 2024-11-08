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Posted 8 ноября, 04:43

Published 8 ноября, 04:43

Modified 8 ноября, 04:45

Updated 8 ноября, 04:45

Тюменские власти отдадут под реновацию участок на улице Ветеранов Труда

Власти Тюмени хотят провести КРТ на улице Ветеранов Труда

8 ноября 2024, 04:43
Фото: 1MI.

Тюменские власти отдадут под реновацию участок на улице Ветеранов Труда

Сюжет
Строительство
Соответствующая информация указана в опубликованном проекте решения. Отмечено, что реновация будет проведена на земельном участке площадью 6,7 гектаров.

Ради реализации комплексного развития территорий будут снесены слад горюче-смазочных материалов, пять нежилых построек, административное здание, гараж и дом. На их месте планируют в течение десяти лет возвести 25-этажные высотки, построить образовательные учреждения, оборудовать паркинги и т. д.

КРТ на Доме обороны. Известно имя компании, которая будет стоить там высотки
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти намерены провести КРТ на улице Николая Заслонова. Сроки проведения реновации пока неизвестны.

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