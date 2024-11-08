Власти Тюмени хотят провести КРТ на улице Ветеранов Труда

Ради реализации комплексного развития территорий будут снесены слад горюче-смазочных материалов, пять нежилых построек, административное здание, гараж и дом. На их месте планируют в течение десяти лет возвести 25-этажные высотки, построить образовательные учреждения, оборудовать паркинги и т. д.