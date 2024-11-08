Власти Тюмени хотят провести КРТ на улице Ветеранов Труда

Posted 8 ноября, 04:43
Published 8 ноября, 04:43
Modified 8 ноября, 04:45
Updated 8 ноября, 04:45
Ради реализации комплексного развития территорий будут снесены слад горюче-смазочных материалов, пять нежилых построек, административное здание, гараж и дом. На их месте планируют в течение десяти лет возвести 25-этажные высотки, построить образовательные учреждения, оборудовать паркинги и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти намерены провести КРТ на улице Николая Заслонова. Сроки проведения реновации пока неизвестны.