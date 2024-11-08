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Posted 8 ноября, 01:06

Published 8 ноября, 01:06

Modified 8 ноября, 01:06

Updated 8 ноября, 01:06

В Тюмени 8 ноября ударят 18-градусные морозы

В Тюмени 8 ноября ударят 18-градусные морозы

8 ноября 2024, 01:06
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, небольшой снег, сеттер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в пятницу, 8 ноября, метеорологи. Днем термометры покажут -3…-8, в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до -8…-13, местами до -18.

В Тюмени 8 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег в вечерние часы. Днем столбики термометров покажут -12…-4, в вечерние часы потеплеет до -3…-4. Ветер будет дуть со скоростью 4,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:04 закат в 16:38, продолжительность дня 8 часов 34 минуты.

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В Тобольске 8 ноября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем максимальная температура воздуха составит -8…-7, в темное время суток ожидается до -4…-6. Скорость ветра составит 5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:58, закат в 16:22, продолжительность дня 8 часов 24 минуты.

В Ишиме 8 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем температура воздуха составит -9…-8, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -8. Ветер будет дуть со скоростью 5,2 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:44 закат в 16:27, продолжительность дня 8 часов 43 минуты.

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