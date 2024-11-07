В Тюменской области маленький ребенок обморозил ногу в поисках родителей

Posted 7 ноября, 06:15
Published 7 ноября, 06:15
Modified 7 ноября, 06:17
Updated 7 ноября, 06:17
По сообщению пресс-службы судебной системы Тюменской области, супруги из с. Вагай имеют пятерых малолетних детей. Помимо этого, в семье есть еще двое совершеннолетних детей, живущих отдельно. Родители нигде не работают, живут на детские пособия и злоупотребляют алкоголем. Дети предоставлены сами себе. Отец семейства периодически бьет жену и детей.
В один из зимних вечеров родители закрыли детей и ушли веселиться в гости. Двое малышей выбрались через окно и стали плакать от холода и страха. На плач отреагировали соседи и обратились в органы опеки. Впоследствии у одного ребенка диагностировали обморожение ноги.
Вагайский суд удовлетворил иск о лишении родительских прав и взыскании алиментов с многодетных родителей. Во время слушания дела старший ребенок находился у бабушки, трое отправлены в дом ребенка Тобольска, а самого младшего ребенка поместили в Тюменский дом ребенка.
В это время тюменские депутаты предложили запретить склонять женщин к абортам. По их словам, искусственное прерывание беременности в целом является фактором, разрушающим здоровье женщины.