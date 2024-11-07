В Тюменской области маленький ребенок обморозил ногу в поисках родителей

В один из зимних вечеров родители закрыли детей и ушли веселиться в гости. Двое малышей выбрались через окно и стали плакать от холода и страха. На плач отреагировали соседи и обратились в органы опеки. Впоследствии у одного ребенка диагностировали обморожение ноги.