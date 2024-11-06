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Posted 6 ноября, 08:10

Published 6 ноября, 08:10

Modified 6 ноября, 08:12

Updated 6 ноября, 08:12

Тюменский экс-сенатор предсказал, что будет с СВО после победы Трампа

Тюменский экс-сенатор предсказал, что будет с СВО после победы Трампа

6 ноября 2024, 08:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Конфликт
Дональд Трамп уже объявил себя 47-м Президентом США. Экс-сенатор Тюмени Павел Тараканов выделил 3 пути развития событий в отношении спецоперации на Украине.

В своем telegram-канале чиновник задается вопросом, какую линию действий теперь выберут демократы и Байден.

«У Байдена, по сути, три пути», — рассуждает Павел Тараканов:

1. Вывести Киев на переговоры, чтобы Трамп, пообещавший уладить конфликт за сутки, не получил славу миротворца;

2.⁠ ⁠Не вмешиваться, Трамп сам разберется;

3. Резко обострить конфликт и довести его до крайней точки кипения, чтобы разрешить ситуацию было бы практически невозможно.

Россиянам остается лишь надеяться, что демократы предпочтут отказаться от 3 пункта и не допустят эскалации.

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О боях на СВО мы подготовили специальный материал. Командир взвода из Тюмени дал советы тем, кто собирается в зону боевых действий.

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#Татьяна Курганова#Конфликт#Украина#США#Дональд Трамп#СВО#Павел Тараканов
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