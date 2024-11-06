Тюменский экс-сенатор предсказал, что будет с СВО после победы Трампа

Posted 6 ноября, 08:10
Published 6 ноября, 08:10
Modified 6 ноября, 08:12
Updated 6 ноября, 08:12
В своем telegram-канале чиновник задается вопросом, какую линию действий теперь выберут демократы и Байден.
«У Байдена, по сути, три пути», — рассуждает Павел Тараканов:
1. Вывести Киев на переговоры, чтобы Трамп, пообещавший уладить конфликт за сутки, не получил славу миротворца;
2. Не вмешиваться, Трамп сам разберется;
3. Резко обострить конфликт и довести его до крайней точки кипения, чтобы разрешить ситуацию было бы практически невозможно.
Россиянам остается лишь надеяться, что демократы предпочтут отказаться от 3 пункта и не допустят эскалации.
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