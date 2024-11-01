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Posted 1 ноября, 05:24

Published 1 ноября, 05:24

Modified 1 ноября, 05:26

Updated 1 ноября, 05:26

Украинские беспилотники атаковали завод в 600 км от Тюмени

Украинские беспилотники атаковали завод в 600 км от Тюмени: стоит ли волноваться?

1 ноября 2024, 05:24
Фото: 1MI.

Украинские беспилотники атаковали завод в 600 км от Тюмени

Сюжет
Украина
31 октября три дрона из Украины атаковали завод в Уфе: это всего в 653 км от Тюмени по прямой. Обошлось без серьезных последствий.

О произошедшем сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Система противовоздушной обороны успешно отразила атаку. Промышленное предприятие отделалось выбитыми стеклами в одном из помещений. Работа продолжается в обычном порядке.

«Ситуация под контролем», — написал Радий Хабиров в своем telegram-канале.

Напомним, что с прошлого года губернатор Тюменской области Александр Моор официально запретил использование всех беспилотников и квадрокоптеров в регионе. Эксперты считают, что не стоит недооценивать проблему. В ближайшем будущем могут появиться беспилотники, способные преодолевать расстояния свыше 1000 км.

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На фоне атак беспилотников на российские регионы тюменские страховые компании стали предлагать местным жителям страховать свое имущество от дронов. Самый дешевый полис продают почти за 3000 рублей.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Безопасность#Украина#Беспилотники
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