Украинские беспилотники атаковали завод в 600 км от Тюмени: стоит ли волноваться?

Posted 1 ноября, 05:24
Published 1 ноября, 05:24
Modified 1 ноября, 05:26
Updated 1 ноября, 05:26
О произошедшем сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Система противовоздушной обороны успешно отразила атаку. Промышленное предприятие отделалось выбитыми стеклами в одном из помещений. Работа продолжается в обычном порядке.
«Ситуация под контролем», — написал Радий Хабиров в своем telegram-канале.
Напомним, что с прошлого года губернатор Тюменской области Александр Моор официально запретил использование всех беспилотников и квадрокоптеров в регионе. Эксперты считают, что не стоит недооценивать проблему. В ближайшем будущем могут появиться беспилотники, способные преодолевать расстояния свыше 1000 км.
На фоне атак беспилотников на российские регионы тюменские страховые компании стали предлагать местным жителям страховать свое имущество от дронов. Самый дешевый полис продают почти за 3000 рублей.