Украинские беспилотники атаковали завод в 600 км от Тюмени: стоит ли волноваться?

Напомним, что с прошлого года губернатор Тюменской области Александр Моор официально запретил использование всех беспилотников и квадрокоптеров в регионе. Эксперты считают, что не стоит недооценивать проблему. В ближайшем будущем могут появиться беспилотники, способные преодолевать расстояния свыше 1000 км.