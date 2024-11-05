Самолет «Ютэйр» из Тюмени экстренно сел в Сургуте

Posted 5 ноября, 06:17
Published 5 ноября, 06:17
Modified 5 ноября, 06:19
Updated 5 ноября, 06:19
«Вылетели из Тюмени утром. Затем резко начали снижаться. Вместо Нового Уренгоя сели в Сургуте. Нам сказали, что будет замена борта. Сидим, ждем, никто ничего не говорит», — рассказал пассажир рейса 72.RU.
В настоящее время известно, что экстренная посадка вызвана поломкой лайнера. На онлайн-табло аэропорта Рощино указано, что самолет сейчас находится в Сургуте.
Это уже второй подобный случай за осень 2024 года. В сентябре самолет «Ютэйр» вместо Тюмени экстренно приземлился в Сургуте из-за неисправности двигателя.