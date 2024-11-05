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Posted 5 ноября, 06:17

Published 5 ноября, 06:17

Modified 5 ноября, 06:19

Updated 5 ноября, 06:19

Самолет «Ютэйр» из Тюмени экстренно сел в Сургуте

Самолет «Ютэйр» из Тюмени экстренно сел в Сургуте

5 ноября 2024, 06:17
Фото: 1MI.
Самолет рейса №541 Тюмень — Новый Уренгой экстренно сел в Сургуте. Причиной послужила техническая неисправность.
«Вылетели из Тюмени утром. Затем резко начали снижаться. Вместо Нового Уренгоя сели в Сургуте. Нам сказали, что будет замена борта. Сидим, ждем, никто ничего не говорит», — рассказал пассажир рейса 72.RU.

В настоящее время известно, что экстренная посадка вызвана поломкой лайнера. На онлайн-табло аэропорта Рощино указано, что самолет сейчас находится в Сургуте.

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Это уже второй подобный случай за осень 2024 года. В сентябре самолет «Ютэйр» вместо Тюмени экстренно приземлился в Сургуте из-за неисправности двигателя.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Самолет#Сургут#Новый Уренгой#Техническая неисправность
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