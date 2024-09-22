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Posted 22 сентября, 05:41

Published 22 сентября, 05:41

Modified 22 сентября, 05:43

Updated 22 сентября, 05:43

Самолет, летевший в Тюмень, экстренно приземлился в ХМАО из-за поломки двигателя

Самолет, летевший в Тюмень, экстренно приземлился в ХМАО из-за поломки двигателя

22 сентября 2024, 05:41
Фото: 1MI
Экипаж самолета авиакомпании Utair, вылетевшего из ямальского поселка Красноселькуп в Тюмень, был вынужден совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в Сургуте.
«Экипаж доложил о падении давления уровня масла и выключил двигатель. Было принято решение уйти на посадку на запасной аэродром», — сообщает тг-канал Aviaincident.

Воздушное судно приземлилось благополучно. Время происшествия никто не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября экипаж самолета, вылетевшего из Рощино в Махачкалу, был вынужден уйти на экстренную посадку в Кольцово из-за низкого давления в гидросистеме.

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