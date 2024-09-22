Самолет, летевший в Тюмень, экстренно приземлился в ХМАО из-за поломки двигателя

Posted 22 сентября, 05:41
Published 22 сентября, 05:41
Modified 22 сентября, 05:43
Updated 22 сентября, 05:43
«Экипаж доложил о падении давления уровня масла и выключил двигатель. Было принято решение уйти на посадку на запасной аэродром», — сообщает тг-канал Aviaincident.
Воздушное судно приземлилось благополучно. Время происшествия никто не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября экипаж самолета, вылетевшего из Рощино в Махачкалу, был вынужден уйти на экстренную посадку в Кольцово из-за низкого давления в гидросистеме.