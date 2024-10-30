Поломался по дороге. Самолет «Ютэйра», собиравшийся в Тюмень, не смог взлететь

Posted 30 октября, 10:53
Published 30 октября, 10:53
Modified 30 октября, 11:01
Updated 30 октября, 11:01
Как сообщает телеграм канал «Авиаинцидент», у самолета случилась проблема с двигателем, даже не поднявшись в воздух пилоты решили вернуться обратно на взлетную для дополнительных проверок. В итоге самолет задержался на несколько часов.
Добавлю, что это уже практически повсеместная поломка самолетов «Ютэйра», ранее похожая ситуация произошла в тюменском Рощино, там самолет не смог взлететь из-за похожих неполадок.
Ранее сообщалось о том, что тюменцам отказали в посадке в самолет из-за «технической неисправности».