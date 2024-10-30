nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 10:53

Published 30 октября, 10:53

Modified 30 октября, 11:01

Updated 30 октября, 11:01

Самолет «Ютэйра», собиравшийся в Тюмень, не смог взлететь

Поломался по дороге. Самолет «Ютэйра», собиравшийся в Тюмень, не смог взлететь

30 октября 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney.

Самолет «Ютэйра», собиравшийся в Тюмень, не смог взлететь

Самолет Нягань-Тюмень, следовавший с севера, не смог взлететь с полосы. Лайнеру пришлось вернуться на исходную и проверять, что же с ним не так.

Как сообщает телеграм канал «Авиаинцидент», у самолета случилась проблема с двигателем, даже не поднявшись в воздух пилоты решили вернуться обратно на взлетную для дополнительных проверок. В итоге самолет задержался на несколько часов.

Добавлю, что это уже практически повсеместная поломка самолетов «Ютэйра», ранее похожая ситуация произошла в тюменском Рощино, там самолет не смог взлететь из-за похожих неполадок.

Читайте также:
Тюменцам отказали в посадке в самолет из-за «технической неисправности»Аэропорт Рощино переходит на зимнее расписание. Что поменяется?Самолёт из Тюмени вернулся в аэропорт из-за неисправности
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Самолет#Самолеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика