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Posted 5 ноября, 04:05

Published 5 ноября, 04:05

Modified 5 ноября, 04:21

Updated 5 ноября, 04:21

Пропал 11-летний школьник из села под Тюменью

Пропал 11-летний школьник из села под Тюменью

5 ноября 2024, 04:05
Фото: 1MI.
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил поиски несовершеннолетнего Андрея Шаврина. Мальчик ушел из дома 4 ноября, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Заявка на поиск поступила из села Южно-Дубровное Тюменской области. Сейчас в поисках участвуют сотрудники полиции, местные жители и добровольцы из «ЛизаАлерт». Любую информацию о пропавшем просят сообщать по указанным телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Приметы школьника: рост 140 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Одет в зеленый костюм, черную шапку и синие галоши.

Обновлено в 9:20: мальчик найден, жив.

Фото: «ЛизаАлерт»
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Ранее мы писали, что 18-летнюю девушку, которую искали с 31 октября, нашли вчера живой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Приметы#Пропажа#Поиск#ЛизаАлерт#Школьник
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