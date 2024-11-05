Пропал 11-летний школьник из села под Тюменью

Заявка на поиск поступила из села Южно-Дубровное Тюменской области. Сейчас в поисках участвуют сотрудники полиции, местные жители и добровольцы из «ЛизаАлерт». Любую информацию о пропавшем просят сообщать по указанным телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.