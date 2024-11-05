Пропал 11-летний школьник из села под Тюменью

Posted 5 ноября, 04:05
Published 5 ноября, 04:05
Modified 5 ноября, 04:21
Updated 5 ноября, 04:21
Заявка на поиск поступила из села Южно-Дубровное Тюменской области. Сейчас в поисках участвуют сотрудники полиции, местные жители и добровольцы из «ЛизаАлерт». Любую информацию о пропавшем просят сообщать по указанным телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы школьника: рост 140 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Одет в зеленый костюм, черную шапку и синие галоши.
Обновлено в 9:20: мальчик найден, жив.
Ранее мы писали, что 18-летнюю девушку, которую искали с 31 октября, нашли вчера живой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».