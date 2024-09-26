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Posted 26 сентября, 06:54

Published 26 сентября, 06:54

Modified 26 сентября, 07:02

Updated 26 сентября, 07:02

В Тобольске без вести пропала 14-летняя школьница

Была в черной куртке. В Тобольске без вести пропала 14-летняя школьница

26 сентября 2024, 06:54
Фото: 1MI

В Тобольске без вести пропала 14-летняя школьница

Тобольские волонтеры сообщают о розыске 14-летней девочки Полины Смагиной.

Как сообщает телеграм-канал «ЧС Тюмень Z», пропала девочка 2 дня, 24 сентября в 11 вечера и не вернулась.

Приметы девочки — на вид около 14 лет, худощавого телосложения, была одета в черную куртку и черных джинсах, также в белых кроссовках.

Фото: ЧС Тюмень Z
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени пропал другой 14-летний подросток.

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