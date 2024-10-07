Не угаснет надежда. В Тюмени продолжают активно искать 35 пропавших без вести

Posted 7 октября, 10:12
Published 7 октября, 10:12
Modified 7 октября, 10:37
Updated 7 октября, 10:37
В списке пропавших более 30 мужчин и 3 женщины. Самое старое исчезновение датируется 2021 году, самое недавнее, которое до сих пор расследуют — пропажа матери местного тренера по биатлону. Она вышла за грибами еще в начале сентября, но так и не вернулась.
Также волонтеры прикрепили карту области пропажи всех людей и их ориентировки. Тюменцев просят внимательно рассмотреть каждую и сообщить, если кого-то из этих людей жители региона когда-то видели.