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Posted 7 октября, 10:12

Published 7 октября, 10:12

Modified 7 октября, 10:37

Updated 7 октября, 10:37

В Тюмени продолжают активно искать 35 человек, пропавших без вести

Не угаснет надежда. В Тюмени продолжают активно искать 35 пропавших без вести

7 октября 2024, 10:12
Фото: 1MI

В Тюмени продолжают активно искать 35 человек, пропавших без вести

Сюжет
Поиск людей
Поисковые отряды продолжают искать людей, потерявшихся в Тюмени. От них не было вестей, многие пропали еще 3 года назад, однако найти пропавших живыми или мертвыми поисковики все равно надеются.

В списке пропавших более 30 мужчин и 3 женщины. Самое старое исчезновение датируется 2021 году, самое недавнее, которое до сих пор расследуют — пропажа матери местного тренера по биатлону. Она вышла за грибами еще в начале сентября, но так и не вернулась.

Также волонтеры прикрепили карту области пропажи всех людей и их ориентировки. Тюменцев просят внимательно рассмотреть каждую и сообщить, если кого-то из этих людей жители региона когда-то видели.

Фото: Яндекс.карты
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Ранее сообщалось о том, что в Тобольске без вести пропала 14-летняя школьница.

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