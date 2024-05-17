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ЛизаАлерт

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Май
В Тюмени без вести пропала 8-летняя девочка
В Тюмени волонтеры ищут 8-летнюю Есению Велижанскую. Об этом сообщает ПО «ЛизаАлерт». Девочка вышла из дома утром 17 мая, но обратно не вернулась.
17 мая, 13:16
Март
В Тюменской области нашли мертвой пропавшую женщину
В Тюменской области завершились поиски пропавшей 45-летней местной жительницы. Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Людмила Б. из поселка Боровский найдена мертвой.
29 марта, 15:32
Декабрь 2023
Пропал больше недели назад. В Тобольске Тюменской области ищут 59-летнего мужчину
59-летний житель Тобольска пропал 5 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно.
13 декабря 2023, 13:42

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