В Тюмени без вести пропала 8-летняя девочка

В Тюмени волонтеры ищут 8-летнюю Есению Велижанскую. Об этом сообщает ПО «ЛизаАлерт». Девочка вышла из дома утром 17 мая, но обратно не вернулась.