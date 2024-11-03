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Posted 3 ноября, 12:20

Published 3 ноября, 12:20

Modified 3 ноября, 12:22

Updated 3 ноября, 12:22

В Тюменской области ожидается ураганный ветер

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

3 ноября 2024, 12:20
Фото: 1MI.

В Тюменской области ожидается ураганный ветер

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки на юге региона ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, мокрый снег. Днем 4 ноября столбики термометров на юге региона покажут -3…+2, в ночные часы ожидается до -2…-7.

Во вторник и среду, 5 и 6 ноября, ветреная погода в Тюменской области сохранится. И если вторник пройдет без осадков, то в среду, 6 ноября, в отдельных районах ожидаются снегопады, метель. Максимальная дневная температура воздуха в эти дни составит +2…-5, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -2…-8.

В Тюмени в ближайшие сутки ожидается ветреная погода (порывы будут достигать 16 м/с), переменная облачность и -3…-1. День пройдет без существенных осадков.

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В МЧС рекомендуют при ухудшении погодных условий:

  • не прятаться от сильного ветра около стен домов, рекламных конструкций, деревьев, остановок,
  • в условиях гололеда проявлять предельную осторожность внимательность,
  • управляя автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения.
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