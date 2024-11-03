Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Во вторник и среду, 5 и 6 ноября, ветреная погода в Тюменской области сохранится. И если вторник пройдет без осадков, то в среду, 6 ноября, в отдельных районах ожидаются снегопады, метель. Максимальная дневная температура воздуха в эти дни составит +2…-5, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -2…-8.