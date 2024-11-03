Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted 3 ноября, 12:20
Published 3 ноября, 12:20
Modified 3 ноября, 12:22
Updated 3 ноября, 12:22
Во вторник и среду, 5 и 6 ноября, ветреная погода в Тюменской области сохранится. И если вторник пройдет без осадков, то в среду, 6 ноября, в отдельных районах ожидаются снегопады, метель. Максимальная дневная температура воздуха в эти дни составит +2…-5, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -2…-8.
В Тюмени в ближайшие сутки ожидается ветреная погода (порывы будут достигать 16 м/с), переменная облачность и -3…-1. День пройдет без существенных осадков.
В МЧС рекомендуют при ухудшении погодных условий: